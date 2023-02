Chorwację nawiedziło trzęsienie ziemi. Mogą wystąpić wstrząsy wtórne

Epicentrum znajdowało się około 36 km na południowy-wschód od miasta Rijeka. Wstrząsy zarejestrowano na głębokości 10 km w pobliżu wyspy Krk.

Lekkie wstrząsy były odczuwalne m.in. w Słowenii, północno-wschodnich Włoszech, północno-zachodniej Bośni i Hercegowinie oraz południowej Austrii.

Nie ma żadnych doniesień o zniszczeniach lub ofiarach w wyniku trzęsienia ziemi. Jednak może upłynąć kilka godzin, zanim władze będą mogły przeprowadzić kompleksową ocenę szkód, zwłaszcza w odległych obszarach.

Sejsmolog Tomislav Fiket w rozmowie z dziennikiem "Devni avaz" wskazał, że "w ostatnich latach na tym obszarze odnotowywano serię trzęsień ziemi. Dzisiejsze jednak było o wiele silniejsze".

Mogą wystąpić wstrząsy wtórne

Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne ostrzega, że w ciągu najbliższych godzin albo dni mogą wystąpić wstrząsy wtórne. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, szczególnie w pobliżu epicentrum trzęsienia ziemi.

EMCS (System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych) na swoim Twitterze zamieścił informację, że "to już piąte odczuwalne trzęsienie ziemi w Chorwacji, do jakiego doszło w ciągu ostatnich 67 godzin". Wstrząsy odczuły 2 mln osób, na odcinku ok. 200 km.

Trzęsienie ziemi w Turcji

Przypomnijmy, że w Turcji i Syrii nadal trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8. Wstrząsy dotknęły obszar rozciągający się na ponad 330 km od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Obecna liczba ofiar to 42 tys.W Syrii liczba ofiar wynosi obecnie niemal 6 tysięcy, ale może być ona mocno zaniżona, ponieważ do wielu miejsc pomoc wciąż nie dotarła.

Ambasador Turcji w Polsce Cengiza K. Fırat wyjaśnił, że obecnie rozpoczyna się druga faza operacji ratunkowej. Dodał, że wciąż zdarzają się cuda, ponieważ spod gruzów nadal wyciągane są żywe osoby.

