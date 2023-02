Stoltenberg: Konfrontacja NATO z Rosją może trwać wiele, wiele lat

– NATO musi być gotowe na przedłużającą się konfrontację z Rosją po natychmiastowym kryzysie wywołanym inwazją prezydenta Rosji Władimira Putina na Ukrainę – powiedział Stoltenberg.

Według niego, Putin chce innej Europy, "takiej, w której może kontrolować swoich sąsiadów, w której może decydować, co kraje mogą, a czego nie". – Musimy być przygotowani na długoterminowe perspektywy, które mogą trwać wiele, wiele, wiele lat – podkreślił.

Powiedział też, że jest ostrożny w przewidywaniu, jak długo potrwa impas między Rosją a Zachodem, ponieważ, jak ocenił, zmiana może nastąpić nagle. Przywołał w tym kontekście upadek muru berlińskiego i zamachy na World Trade Center.

– NATO zawsze będzie rozważać, gdzie są szanse na ponowne wejście w sytuację, w której jest miejsce na lepsze stosunki, ale przy obecnym zachowaniu rosyjskiego reżimu nie ma takiej możliwości – oświadczył Stoltenberg.

Rosja uważa, że na Ukrainie walczy z NATO

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę, władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez Putina wojna trwa już prawie rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie doszłoby do rosyjskiej inwazji, gdyby Ukraina została przyjęta do NATO. W związku z wojną chęć wstąpienia do Sojuszu wyraziły Szwecja i Finlandia, co zostało zaakceptowane przez państwa członkowskie w czerwcu na szczycie w Madrycie. Węgry i Turcja to ostatnie kraje, które nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

Sojusz Północnoatlantycki liczy obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna.

Prezydent Andrzej Duda podczas ostatniego spotkania ze Stoltenbergiem powiedział, że Polska liczy na zwiększenie liczby żołnierzy NATO przewidzianych jako siły szybkiego reagowania oraz wzmocnienie infrastruktury, by na wschodniej flance NATO powstało jak najwięcej magazynów uzbrojenia w dyspozycji sił Sojuszu na wypadek ewentualnej napaści.

