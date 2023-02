Putin stanie przed trybunałem? "To zbrodnia wojenna"

– Nocne, masowe rosyjskie ataki rakietowe i z użyciem dronów to ciągły, systematyczny i cyniczny terror wobec Ukrainy i jej mieszkańców – podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.

Te czyny stanowią zbrodnie wojenne – stwierdza dalej przedstawiciel UE, wskazując, że takie działania Rosji są "niedopuszczalne i muszą się skończyć". – Osoby zaangażowane w te zbrodnie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności – dodał.

Jak przypomina CNN, zgodnie z konwencjami genewskimi z 1949 roku, zbrodnią wojenną jest każdy czyn, poprzez który żołnierz lub dowódca nie zapewnia poszanowania ludności cywilnej lub bezprawnie włącza obiekty cywilne w działania wojenne.

Wezwanie do powołania trybunału dla rosyjskich zbrodniarzy

Wiele instytucji i państw wzywa do powołania w Hadze międzynarodowego trybunału karnego do ścigania zbrodni rosyjskich i białoruskich przywódców.

Pod koniec stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie zażądało powołania specjalnego międzynarodowego trybunału karnego do ścigania rosyjskich i białoruskich przywódców politycznych i wojskowych, którzy "planowali, przygotowywali, inicjowali lub przeprowadzali" agresję Rosji przeciwko Ukrainie.

"Bez ich decyzji o rozpoczęciu tej napastniczej wojny przeciwko Ukrainie nie doszłoby do wynikających z niej okrucieństw, zniszczeń, śmierci i zniszczeń" – wskazało Zgromadzenie, zatwierdzając rezolucję opartą na raporcie Damiena Cottiera (Szwajcaria, ALDE).

W przemówieniu Oleksandra Matviichuk, szefowa ukraińskiej organizacji pozarządowej zajmującej się prawami człowieka Centrum Wolności Obywatelskich, która nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla w 2022 r., powiedziała parlamentarzystom: – Tak, to odważny krok. Ale mamy jeden mocny argument: musimy to zrobić, ponieważ jest to słuszne.

