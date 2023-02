Utonęła grupa kilkudziesięciu migrantów. Płynęli do Europy

Pozostałe 73 osoby uznaje się za zmarłe, choć wyłowiono tylko 11 ciał. O tragedii poinformowała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

Tragedia na Morzu Śródziemnym:

Barka wyruszyła z zachodniej Libii i we wtorek w niewyjaśnionych okolicznościach zatonęła. Siedmiu pasażerów, którzy dali radę dotrzeć z powrotem do wybrzeży Libii, znaleziono w bardzo ciężkim stanie i przetransportowano do szpitali.

W tym tygodniu organizacje zajmujące się migracją przechwyciły dwie łodzie. Lekarze bez Granic natrafili na drewnianą łódkę, na której znajdowało się 48 migrantów, w tym dziewięcioro dzieci. Z kolei SOS Méditerranée uratowała 84 osoby, w tym 58 samotnych dzieci lub nastolatków.

Olbrzymia nielegalna migracja do Europy

Jak podaje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji tylko w 2022 r. odnotowano blisko 2,5 tys. ofiar, które zaginęły w trakcie przeprawy przez Morze Śródziemne. W tym samym czasie prawie 145 tys. ludzi dotarło nielegalnie do Europy, a 106 tys. uchodźców przechwycono i zawrócono z powrotem do krajów, z których wyruszyli.

Współpracujący z SOS Méditerranée ks. Mattia Ferrari podkreśla, że "na morzu widzimy Europę w upadku, która pozwala tym ludziom utonąć, pozwala, by byli deportowani do łagrów przez libijską mafię". "Jednak widzimy też odkupienie naszej Europy dokonujące się poprzez tych wielu ludzi, zwłaszcza młodych, którzy wypływają w morze na statkach różnych organizacji pozarządowych i tak zwanej floty cywilnej, aby być blisko migrantów. Od nich zaczyna się budowa nowej Europy, która będzie naprawdę cywilizacją sprawiedliwości i braterstwa, cywilizacją miłości. Migranci doskonale znają ryzyko przemierzania pustyni, przechodzenia przez obozy w Libii i ostatecznie przeprawiania się przez morze. Nie mogą przedostać się legalnymi drogami, bo te pozostają zamknięte" – wskazuje włoski duchowny.

Codzoziemcy próbują dostać się do Europy także poprzez Atlantyk, wyruszając z zachodnich brzegów Afryki. Organizacja pozarządowa Caminando Fronteras poinformowała, że w ostatnich dniach miały miejsce tragedie na dwóch łodziach. Przetrwała mniej niż połowa pasażerów. Zginęło 70 osób, w tym 12 osób niepełnoletnich.

