Blinken: Patrzcie, co Putin zrobił swojemu własnemu krajowi

Szef dyplomacji USA ocenił, że dla prezydenta Rosji wojna jest "wielką strategiczną porażką". Jak wskazał, chodzi o to, że od 2014 roku, gdy Rosjanie anektowali Krym i część Donbasu, Putin widzi, że to wszystko, czemu starał się zapobiec się ziszcza. – Ukraina jest zjednoczona, (...), nasza jedność jest silniejsza niż kiedykolwiek – powiedział o NATO.

Blinken: Co Putin zrobił własnemu krajowi

– Putin myślał, że podzielił NATO, a stało się dokładnie odwrotnie. Nigdy, w ciągu 30 lat mojej kariery politycznej, nie widziałem, żeby sojusz był tak silny, tak zjednoczony, tak chętny do przyjmowania nowych członków – oznajmił Blinken.

Polityk mówił także o tym, że działania rosyjskiego prezydenta wpływają fatalnie na rosyjskie społeczeństwo. – Patrzcie, co Putin zrobił swojemu własnemu krajowi. Mamy jakieś 200 tysięcy rosyjskich ofiar na Ukrainie, (...), mamy ponad milion Rosjan, którzy uciekli z kraju, ponieważ nie chcą brać udziału w wojnie – powiedział.

USA: Rosja popełniła zbrodnie przeciwko ludzkości

W imieniu USA głos zabrała także wiceprezydent Kamala Harris. "Zbadaliśmy dowody dotyczące rosyjskich działań na Ukrainie i w świetle norm prawnych, nie ma wątpliwości: mamy do czynienia ze zbrodniami przeciwko ludzkości" – powiedziała wiceprezydent USA podczas swojego wystąpienia.

– Mówię to do wszystkich, którzy popełnili te zbrodnie i do ich przełożonych, którzy są współwinni: zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności – zapowiedziała.

Jak informują media, Departament Stanu USA zakończył proces prawny analizy danych, jednak nie przewiduje się natychmiastowych konsekwencji. Niemniej jednak Waszyngton liczy na to, że te ustalenia przyczynią się do izolacji Władimira Putina na arenie międzynarodowej i pozwolą na postawienie jego współpracowników przed międzynarodowymi trybunałami.

W swoim przemówieniu Kamala Harris wspomniała m.in. o zbrodni w Buczy, które zostały odkryte niedługo po wycofaniu się Rosjan z frontu północnego po nieudanej kampanii kijowskiej.

Prezydent w Monachium: Bez wsparcia Zachodu Ukraina się nie obroni i upadnie