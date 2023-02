Jak Biden dotarł na Ukrainę? Media ujawniają kulisy podróży

Według "The New York Times", Biden odbył w poniedziałek potajemną podróż do oblężonej stolicy Ukrainy, docierają tam po prawie 10-godzinnej podróży pociągiem z granicy z Polską.

Amerykańscy dziennikarze podkreślają, że wizyta prezydenta Ameryki w Kijowie odbyła się w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. Biden opuścił Waszyngton bez ostrzeżenia po tym, jak on i jego żona zjedli kolację w restauracji w sobotę wieczorem – podaje "NYT".

W artykule podkreślono, że amerykański prezydent ma zaplanowany przyjazd do Warszawy we wtorek rano na dwudniową wizytę, a urzędnicy Białego Domu wielokrotnie zaprzeczali, jakoby Biden miał odbyć jakieś inne spotkania podczas podróży do Polski.

Biały Dom w niedzielny wieczór opublikował harmonogram Bidena na poniedziałek, 20 lutego, w którym prezydent USA nadal przebywa w Waszyngtonie i wieczorem wyjedzie do Warszawy, "choć tak naprawdę był już pół świata stąd" – zwraca uwagę "The New York Times".

Podróż Bidena do Kijowa była utrzymywana w tajemnicy

Z kolei stacja CNN ustaliła, że "podróż prezydenta Bidena do Kijowa w poniedziałek była owiana tajemnicą, co jest wyrazem głębokiej troski o bezpieczeństwo wizyty w strefie aktywnych działań wojennych".

Według tych doniesień, Air Force One wystartował z bazy Andrews "pod osłoną nocy". Reporterom obecnym na pokładzie samolotu nie pozwolono zabrać ze sobą telefonów komórkowych.

Jak podkreśla CNN, w sobotę wieczorem, przed wyjazdem, Biden udał się na kolację z żoną do Waszyngtonu. Publicznie nie widziano go ponownie aż do przyjazdu do Kijowa w poniedziałek rano. Amerykański prezydent przyleciał do ukraińskiej stolicy ze stosunkowo niewielką świtą – towarzyszą mu doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, zastępcą szefa sztabu Jen O'Malley Dillon i osobista asystentka Annie Tomasini.

Wizyta prezydenta USA w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy zaprosił Bidena do odwiedzenia Kijowa rok temu, kiedy rosyjskie wojska gromadziły się na granicy. W zeszłym tygodniu Zełenski powiedział, że jego zaproszenie dla prezydenta USA pozostaje aktualne.

Biden odwiedził Ukrainę sześć razy jako wiceprezydent USA. Jego ostatnia wizyta w Kijowie miała miejsce w styczniu 2017 r. Była to ostatnia wizyta wysokiej rangi przedstawiciela amerykańskiego rządu na Ukrainie, ponieważ ani wiceprezydent Mike Pence, ani prezydent Donald Trump nigdy nie odwiedzili Ukrainy.