Minister obrony Ukrainy: Kwestia myśliwców została już rozwiązana

Według agencji UNIAN Reznikow powiedział o tym dziennikarzom podczas rozmów między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem.

– Kwestia platformy lotniczej jest jeszcze trochę polityczna, ale generalnie uważam, że została już rozwiązana. To tylko kwestia wyboru, która platforma będzie tą główną, podstawową. To fundamentalne zadanie – stwierdził.

Tłumaczył, że przy pomocy samolotów bojowych "można obserwować sytuację z radarów i atakować pozycje wroga z użyciem broni". – Konieczne jest powstrzymanie dominacji rosyjskiego lotnictwa na niebie, aby uniemożliwić im rozpoczęcie ofensywy, a także przygotować naszą kontrofensywę. To znaczy, że jest to system obronny, część naszej obrony powietrznej i wyjaśniamy to naszym partnerom – powiedział Reznikow.

Według niego pytanie brzmi, "co jest w magazynach (państw Zachodu - red.), jakie są części zamienne, którym technikom i inżynierom łatwiej będzie szkolić ukraińskich techników i inżynierów, na jakich lotniskach Ukraina będzie używać zachodnich samolotów itp.".

Ukraina czeka na czołgi. Potrzebuje również samolotów i rakiet

Władze w Kijowie od dawna apelują do swoich sojuszników o pomoc wojskową nie tylko w postaci czołgów, ale również rakiet średniego i dalekiego zasięgu oraz myśliwców. Na razie nie ma na to zgody Stanów Zjednoczonych, choć z nieoficjalnych doniesień prasowych wynika, że USA mogą zgodzić się na reeksport samolotów F-16 z innych krajów.

Wcześniej kanclerz RFN Olaf Scholz przekonywał, że Niemcy i ich sojusznicy szybko zbiorą dwa bataliony Leopardów 2 dla Ukrainy, podczas gdy Stany Zjednoczone zobowiązały się wysłać 31 czołgów M1 Abrams.

Szef Pentagonu Lloyd Austin ujawnił w połowie lutego, że koalicja na rzecz dostaw Leopardów obejmuje osiem krajów: Niemcy, Polskę, Danię, Kanadę, Holandię, Hiszpanię, Norwegię i Portugalię.

Ambasador Ukrainy we Francji Wadym Omelczenko powiedział, że sojusznicy obiecali Ukrainie 321 ciężkich czołgów. – Potrzebujemy tej pomocy tak szybko, jak to możliwe – podkreślił dyplomata.

