Kreml zmobilizuje "setki tysięcy" Rosjan? "NYT" zdradza plany Putina

We wtorek 21 lutego prezydent Rosji Władimir Putin wygłosi orędzie do Zgromadzenia Federalnego, czyli Dumy Państwowej i Rady Federacji. Data jest symboliczna. 21 lutego 2022 r. Putin najpierw zwołał Radę Bezpieczeństwa i kilka godzin później uznał niepodległość samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. Okazało się, że było to preludium przez agresją na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego.

Jednocześnie 21 lutego 2023 r. oficjalnie rozpocznie się wizyta w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena, który wczoraj późnym wieczorem przyleciał do stolicy. Równolegle do orędzia rosyjskiego przywódcy, Biden (kilka godzin później) wystąpi w Warszawie.

Wystąpienie Putina. Doniesienia ws. mobilizacji

Wystąpienie Putina zaplanowano na wtorek na godz. 10 polskiego czasu. Ma być transmitowane przez trzy prorządowe telewizje — 1TV, Rossija-1 i NTV. Organizatorzy nie przewidzieli udziału zagranicznych dziennikarzy.

Od kilku tygodni media relacjonują, że główną osią orędzia ma być "operacja specjalna" na Ukrainie (tak w Rosji, zgodnie z kremlowską narracją, mówi się o agresji na Ukrainę).

"The New York Times" podaje, że Putin powtórzy, że nie tylko ratuje Ukrainę przed "nazizmem", ale ratuje samą Rosję przed "opanowaniem przez NATO". "To twierdzenie, które Europejczykom wydaje się śmieszne, (...) stało się okrzykiem bojowym w Moskwie" – czytamy.

Według dziennikarzy "NYT", jest też prawie pewne, że Putin przedstawi wojnę jako "bitwę o przywrócenie historycznych ziem Rosji". Gazeta informuje również, że według przedstawicieli amerykańskiego wywiadu, Putin może dzisiaj ogłosić mobilizację "setek tysięcy" żołnierzy.

Wojna Rosji z Ukrainą trwa już prawie rok

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i wywołała jeden z najbardziej śmiercionośnych konfliktów w Europie od czasów II wojny światowej i największą konfrontację między Moskwą a Zachodem od czasu kubańskiego kryzysu rakietowego w 1962 r.

Rosja nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od władz w Kijowie "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

