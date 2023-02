Przemówienie Bidena w Polsce. Jest reakcja Kremla

– Nie sądzę, aby Władimir Putin osobiście to oglądał (wystąpienie Bidena - red.). Oczywiście poinformujemy go o tym w sposób, w jaki zwykle robimy to w naszych dokumentach, raportach i tym podobnych – powiedział Pieskow w rosyjskiej telewizji tuż przed orędziem Putina do Zgromadzenia Federalnego.

Co prezydent USA powie w Polsce?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który przybył do Warszawy w poniedziałek wieczorem, spotka się dzisiaj z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział wcześniej, że Biden w swoim wystąpieniu wyśle wiadomość do Putina i narodu rosyjskiego, a także nawiąże do pierwszej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę.

W środę zaś amerykański prezydent weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) z udziałem liderów państw wschodniej flanki NATO.

Biden z wizytą w Kijowie

W poniedziałek Biden przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ogłosił, że w tym tygodniu Waszyngton przedstawi kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 500 mln dolarów.

Nowy pakiet ma obejmować amunicję artyleryjską do systemów HIMARS i haubic, przeciwpancerne pociski kierowane i radary obserwacji przestrzeni powietrznej. Według amerykańskiego prezydenta sojusznicy zgodzili się dostarczyć Ukrainie 700 czołgów, ponad 1000 pojazdów opancerzonych i 2 mln sztuk amunicji artyleryjskiej.

Ośrodek Studiów Wschodnich zwraca uwagę, że wbrew oczekiwaniom strony ukraińskiej wizyta Bidena nie stała się okazją do ogłoszenia przełomowych decyzji, w tym zgody na przekazanie samolotów F-16 czy rakiet dalekiego zasięgu ATACMS.

Pierwsza wizyta prezydenta USA na Ukrainie od początku wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy zaprosił Bidena do Kijowa rok temu, kiedy rosyjskie wojska gromadziły się na granicy. W zeszłym tygodniu Zełenski mówił, że jego zaproszenie dla prezydenta USA pozostaje aktualne.

Biden odwiedził Ukrainę sześć razy jako wiceprezydent USA. Jego ostatnia wizyta w Kijowie miała miejsce w styczniu 2017 r. Była to ostatnia wizyta wysokiej rangi przedstawiciela amerykańskiego rządu na Ukrainie, ponieważ ani wiceprezydent Mike Pence, ani prezydent Donald Trump nigdy nie odwiedzili Ukrainy.

