Traktat dotyczący broni jądrowej. MSZ Rosji wydało oświadczenie

Prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że Rosja zawiesza swój udział w traktacie dot. jądrowej broni strategicznej. Temat ten Putin poruszył podczas wygłoszonego we wtorek przemówienia. – Jeśli USA przeprowadzą swoje testy, to my też – powiedział niejasno o ewentualnych próbach broni jądrowej.

Kreml: Decyzja jest odwracalna

Rosyjskie MSZ wydało oświadczenie, w którym zarzuciło Stanom Zjednoczonym, że to z ich winy uniemożliwia się "pełnoprawne funkcjonowanie" porozumienia. – Skrajna wrogość Waszyngtonu, konfrontacja, którą podsyca, oraz jawny kurs złośliwej eskalacji konfliktu na Ukrainie i wokół niej stworzyły dla nas zasadniczo odmienne środowisko bezpieczeństwa – oświadczył Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla.

Resort dyplomacji przekazał, że Moskwa zamierza przyjąć "odpowiedzialne podejście" i nadal będzie przestrzegać ograniczeń ilościowych zapisanych w traktacie. Rosja nie przestanie też uczestniczyć w komunikacji z Amerykanami w kwestii wystrzeliwania międzykontynentalnych pocisków balistycznych i pocisków wystrzeliwanych z łodzi podwodnych.

MSZ oświadczył, ze decyzja o zawieszeniu START może być "odwracalna". „Aby do tego doszło, Waszyngton musi wykazać wolę polityczną, podjąć w dobrej wierze wysiłki na rzecz ogólnej deeskalacji i stworzyć warunki do wznowienia pełnego funkcjonowania traktatu, a tym samym kompleksowo zapewnić jego żywotność” – napisano w oświadczeniu.

START – Traktat USA i Rosji

START to dwustronny traktat międzynarodowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Federacją Rosyjską w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych. (głowic nuklearnych i międzykontynentalnych pocisków balistycznych).

Traktat został podpisany 8 kwietnia 2010 roku. Umowa m.in. ogranicza liczbę strategicznych głowic nuklearnych, które Stany Zjednoczone i Rosja mogą rozmieścić, przy czym w posiadaniu obydwu państw jest 90 proc. takich głowic na świecie. Traktat nakłada także na obie strony obowiązek udostępnienia drugiej stronie możliwość kontroli ośrodków nuklearnych.

W dniu inauguracji Joe Bidena na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, Rosja wezwała nową amerykańską administrację do przyjęcia bardziej konstruktywnego podejścia w rozmowach na temat przedłużenia New START. 26 stycznia 2021 Biden i Putin uzgodnili w rozmowie telefonicznej, że przedłużą traktat o kolejne pięć lat.

Jednak 8 sierpnia 2022 Rosja powiadomiła USA o czasowym zawieszeniu możliwości przeprowadzania przewidzianych traktatem inspekcji broni strategicznych na swoim terytorium. W tym tygodniu Rosja oświadczyła, że nie odnowi traktatu, gdy wygaśnie on w 2026 r. Powód? Moskwa zarzuca Waszyngtonowi, że próbował on zadać "strategiczną klęskę" Rosji w wojnie z Ukrainą.

