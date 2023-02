Miedwiediew: Mamy prawo bronić się każdą bronią, w tym nuklearną

We wtorek wieczorem w Warszawie miało miejsce przemówienie amerykańskiego prezydenta. Joe Biden zapewniał, że NATO pozostaje zjednoczone oraz dziękował Polakom za pomoc okazaną Ukraińcom. Polityk przypomniał też, że atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich członków i USA będą bronić każdej piędzi terytorium NATO.

Miedwiediew atakuje Bidena i USA

W środę do wystąpienia prezydenta Bidena odniósł się współpracownik Władimira Putina, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. We wpisie o "dwóch przemówieniach" polityk nawiązał do orędzia rosyjskiego prezydenta i słów amerykańskiego przywódcy.

"Biden w rzeczywistości wygłosił kazanie w tradycyjnym amerykańskim mesjańskim tonie, dostosowanym do starczego szaleństwa. Rzucił wzniosłe słowa o znaczeniu obrony demokracji i o tym, że USA nie zamierzają atakować Rosji. Wyglądało to nieuczciwie i śmiesznie" – napisał Miedwiediew.

"Kim jest ten dziwny dziadek, nadający z oszołomionym spojrzeniem z Polski" – dodał były prezydent, który znany jest z ostrego języka i obraźliwych komentarzy.

"Jeśli Rosja nie osiągnie zwycięstwa, nie będzie Rosji"

"Dlaczego mielibyśmy słuchać polityka z wrogiego państwa, które emanuje nienawiścią do naszej ojczyzny? Dlaczego rosyjscy obywatele mieliby wierzyć przywódcy Stanów Zjednoczonych, które rozpętały najwięcej wojen w XX i XXI wieku, ale zarzucają nam agresywność?" – pyta rosyjski polityk.

"Biden powiedział w Warszawie: »Jeśli Rosja powstrzyma inwazję, skończy się ona natychmiast. Jeśli Ukraińcy przestaną się bronić, będzie to koniec Ukrainy'. To wyrafinowane kłamstwo" – twierdzi dalej Miedwiediew.

"Prawda jest zupełnie inna. Jeśli Rosja nie osiągnie zwycięstwa, nie będzie Rosji. Jeśli Stany Zjednoczone przestaną dostarczać broń reżimowi w Kijowie, wojna się skończy" – dodał były prezydent.

W swoim wpisie polityk stwierdził również, że "jeśli Stany Zjednoczone chcą pokonać Rosję", to Moskwa "ma prawo bronić się każdą bronią, w tym nuklearną". "I jak słusznie powiedział Władimir Putin: »Nie da się pokonać Rosji na polu bitwy«" – napisał Miedwiediew.

