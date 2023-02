"Tak, jak planowaliśmy". Putin spotkał się z przedstawicielem Chin

W środę 22 lutego chiński dyplomata Wang Yi spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Obserwatorzy zwrócili uwagę, że rosyjski prezydent rozpoczął to spotkanie od prośby do swojego rozmówcy, aby ten przekazał pozdrowienia chińskiemu prezydentowi Xi Jinpingowi, nazywając go „naszym i moim przyjacielem”. Ma być to sygnałem, że Kreml widzi w Pekinie swojego głównego i najsilniejszego sojusznika.

– Stosunki rosyjsko-chińskie rozwijają się tak, jak planowaliśmy w poprzednich latach: wszystko postępuje, rozwija się, osiągamy nowe kamienie milowe – powiedział Putin.

Stosunki z Pekinem

Rosyjski prezydent narzekał, że w Rosji po upadku dwubiegunowego świata i zakończeniu zimnej wojny pojawiły się trudności na arenie międzynarodowej, a głównym partnerem w tej sytuacji nazwał Chiny. Z kolei Wang Yi uznał „trudną sytuację międzynarodową” i zauważył, że w każdym kryzysie „zawsze są szanse”.

– Jesteśmy również gotowi podkreślić, że nasze stosunki nie zawsze są wymierzone w kraje trzecie i oczywiście nie są podatne na naciski ze strony stron trzecich – powiedział Wang Yi.

Mówiąc o handlu, Putin powiedział, że „współpraca na arenie międzynarodowej między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową, jak wielokrotnie powtarzaliśmy, jest bardzo ważna dla stabilizacji sytuacji międzynarodowej”.

Według CNN, przed spotkaniem z Putinem chiński dyplomata miał też czas na rozmowy w Moskwie z innymi przedstawicielami rosyjskiej elity rządzącej – ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem i szefem Rady Bezpieczeństwa Rosji Mykołą Patruszewem.

Bez konkretów

Podczas tych spotkań Wang Yi obiecał Rosji wsparcie w jej konflikcie z Zachodem, ale bez konkretów.

– Bez względu na to, jak zmienia się sytuacja międzynarodowa, Chiny były i pozostają gotowe wspierać wspólnie z Rosją pozytywny trend w budowaniu nowego typu współpracy między głównymi mocarstwami. Chiny i Rosja zdecydowanie sprzeciwiają się wszelkim jednostronnym lub zastraszającym zachowaniom i niezłomnie chronią swoją suwerenność, bezpieczeństwo i interesy rozwojowe – powiedział Ławrowowi.

