UNICEF: Wojna na Ukrainie spycha miliony dzieci na skraj przepaści

Wojna naznaczyła każdy aspekt ich życia: giną, odnoszą rany, są zmuszane do opuszczenia swoich domów, porzucenia nauki i pozbawiane życia w bezpiecznym środowisku. W Polsce UNICEF współpracuje z partnerami na rzecz ich zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji. Dziś, niemal rok od wybuchu wojny, kryzys uchodźczy wciąż jest daleki od zakończenia.

Pomoc dla dzieci

Aby wspierać rodziny uciekające z terenów objętych wojną w Polsce w rekordowym czasie powstało Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców. Współpracuje z władzami krajowymi i samorządowymi, a także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, edukację i zdrowie.

– Dzieci, które uciekły przed wojną na Ukrainie zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, bliskich, przyjaciół, szkół. Zostawiły za sobą wszystko, co znały do tej pory – powiedział Rashed Mustafa, Koordynator Krajowy Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. – Rok temu musieliśmy działać szybko, aby stworzyć zespół reagowania kryzysowego UNICEF, którego zadaniem jest pomoc ukraińskim dzieciom. Skuteczna pomoc nie byłaby jednak możliwa bez silnego partnerstwa z polskim rządem i społeczeństwem obywatelskim. Po 12 miesiącach wojna i kryzys uchodźczy są dalekie od zakończenia, a rodziny w trudnej sytuacji wciąż potrzebują naszego wsparcia – dodał

Od wybuchu wojny na Ukrainie skala wsparcia, które Polski Komitet Narodowy UNICEF otrzymał od darczyńców była i pozostaje bezprecedensowa. Kilkadziesiąt tysięcy darczyńców indywidualnych wsparło zbiórki zarówno prowadzone w internecie jak i w terenie. Ponad 15 tysięcy osób podpisało petycję o zakończenie wojny na Ukrainie. W akcje pomocowe włączyły się również szkoły zrzeszone w Klubie Szkół UNICEF, które organizowały zbiórki na rzecz pomocy Ukrainie poprzez organizację.

W pomoc dla Ukrainy zaangażowało się również ponad 200 firm. Oprócz hojnych darowizn finansowych firmy organizowały również zbiórki wśród pracowników i klientów. Przekazywały również darowizny rzeczowe oraz procent ze sprzedaży swoich produktów. Firmy aktywnie promowały zbiórki, skutecznie docierając do ogromnej grupy darczyńców.

W działania włączyli się także Ambasadorzy Dobrej Woli UNICEF Polska. W lipcu 2022 odbył się mecz charytatywny z udziałem Agnieszki Radwańskiej. Inicjatorką wydarzenia była Iga Świątek. W czasie wydarzenia udało się zebrać ogromne środki z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie. Kontynuacją tej akcji pomocowej były noworoczne aukcje charytatywne pamiątek z mistrzowskiego sezonu Igi. W akcje pomocy włączały się również placówki kulturalne m.in. Teatr Roma oraz artyści – zespół Szymon Wydra & Carpe Diem i Ada Kućmierz.

– Jestem głęboko poruszona ogromem zaangażowania naszych darczyńców indywidualnych oraz biznesu, już od pierwszych dni po wybuchu wojny. Serdecznie dziękuję za każdą formę okazanego wsparcia. Trzeba jednak pamiętać, że gdy wojna się skończy, ukraińskie dzieci jeszcze długo będą potrzebowały naszej pomocy, w tym w zakresie edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest długofalowe wsparcie i systemowe działanie. Wierzę, że działając razem nie zawiedziemy żadnego dziecka w potrzebie – podkreśla Renata Bem, Dyrektor Generalna Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF.

Druzgoczący wpływ wojny

Od eskalacji wojny w lutym 2022 r. Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce działa, aby dzieci:

były bezpieczne: W siedmiu centrach wsparcia „Blue Dot” kierowanych przez UNICEF udzielono ponad 530 000 porad dzieciom i rodzinom uciekającym przed wojną na Ukrainie. Pomoc ta obejmuje wsparcie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, korzystanie z przestrzeni przyjaznej dzieciom, ochronę dzieci oraz informacje na temat opieki zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwa i transportu;

uczyły się: Ponad 920 000 dzieci i nastolatków korzysta z możliwości edukacyjnych. Pomoc ta obejmuje edukację formalną w szkołach i przedszkolach, zajęcia pozalekcyjne podczas letnich i zimowych obozów, a także centra edukacyjne, w których uczniowie mogą kontynuować online naukę według ukraińskiego programu nauczania i uczestniczyć w lekcjach języka polskiego;

były chronione: Ponad 450 000 dzieci i opiekunów otrzymało pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego w ramach naszych programów, również za pośrednictwem psychologów i psychiatrów mówiących w języku ukraińskim i zapewniających specjalistyczną terapię;

były zdrowe: Współpracujemy z partnerami, aby zapewnić ponad 365 000 kobiet i dzieci niezbędne środki ochrony zdrowia, w tym apteczki pierwszej pomocy, a także dostęp do opieki zdrowotnej.

Wojna ma druzgocący wpływ na zdrowie psychiczne. Szacuje się, że 1.5 mln ukraińskich dzieci jest narażonych na depresję, stany lękowe, zespół stresu pourazowego oraz inne zaburzenia zdrowia psychicznego o potencjalnie długofalowych skutkach.

Na Ukrainie znacznie utrudniony jest dostęp do podstawowych usług medycznych. Ponad 1000 placówek medycznych zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez ostrzały i naloty, w których giną lub zostają ranni pacjenci, w tym dzieci oraz personel medyczny, co prowadzi do utrudnień w dostępie do opieki zdrowotnej. Tysiące dzieci uciekających przed wojną w całym kraju nie otrzymało niezbędnych szczepionek, które chroniłyby je przed polio, odrą, błonicą i innymi zagrażającymi życiu chorobami.

Wojna przerwała edukację ponad 5 mln dzieci, odbierając im poczucie bezpieczeństwa, normalności i nadziei, jakie zapewnia szkolna klasa. Ograniczony dostęp do szkół nastąpił po 2 latach straconej nauki z powodu pandemii COVID-19. Dla dzieci ze wschodniej Ukrainy edukacja nie przebiega normalnie od ponad 8 lat.

Czytaj też:

"Żadne nie powinno tego doznać". Raport o cierpieniu dzieci podczas wojny