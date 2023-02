Premier kolejnego państwa UE przyjechał do Kijowa

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przybył do Kijowa z oficjalną wizytą w czwartek rano. Poza spotkaniem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, polityk pojechał też do Irpienia i Buczy, gdzie Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne podczas częściowej okupacji obwodu kijowskiego w lutym 2022 roku. O wizycie Sancheza na Ukrainie informuje Europejska Prawda.

W mediach pojawiły się już zdjęcia i nagrania premiera Hiszpanii z Dworca Centralnego w Kijowie.

– Rosja nie wygra tej wojny. Cała Hiszpania stoi po stronie Ukrainy – powiedział premier Pedro Sanchez.

twittertwitter

Netanjahu przyjedzie do Kijowa?

Media informują, że w najbliższym czasie możliwa jest wizyta w Kijowie premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Byłoby to znaczące wydarzenie, ponieważ do tej pory choć Tel-Awiw potępił agresję Rosji i dostarczał Ukrainie pomocą humanitarną, to cały czas próbował pozostać w pewien sposób neutralny, aby nie rozjuszyć Kremla. Chodziło o niezaognianie sytuacji w Syrii.

"Urzędnicy potwierdzili, że sprawa jest rozpatrywana, chociaż Kancelaria Premiera odmówiła komentarza w tej sprawie" – wskazał korespondent Ukrinform Israel Hayom.

W depeszy dodano, że ponieważ wizyta ministra spraw zagranicznych Eli Cohena na Ukrainie w zeszłym tygodniu nie wywołała silnej reakcji ze strony Rosji, urzędnicy uważają, że w tych okolicznościach Netanjahu może odwiedzić Kijów bez dodatkowego podgrzewania relacji z Moskwą.

"Ukraiński urzędnik powiedział Israelowi Hayomowi, że zaproszenie zostało już skierowane do premiera, ale data wizyty nie została jeszcze ustalona" – czytamy w depeszy.

Czytaj też:

Szef MON: Kongres USA zgodził się na sprzedaż wyrzutni HIMARS Polsce