USA przekażą Ukrainie kolejny pakiet. Potężna kwota

– Będziemy wciąż zwracać uwagę na to, co jest konieczne i upewniać się, że to dostarczamy, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, by odnieść sukces na polu walki – powiedział doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan, którego cytuje w piątek amerykańska agencja Reuters.

W najnowszym pakiecie będą m.in. pociski do systemów rakietowych HIMARS, amunicja artyleryjska, drony, sprzęt do usuwania min, utrzymywania łączności, a także środki na prowadzenie szkoleń.

Sullivan zaznaczył, że państwa należące do G7 jeszcze dziś ogłoszą nowy pakiet sankcji, który obejmie przede wszystkim państwa wspierające Rosję.

Biden w Kijowie: Przynoszę przesłanie od Kongresu

W poniedziałek prezydent USA Joe Biden przybył do Kijowa. Podczas niezapowiedzianej wizyty spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Biden zapewnił, że USA będą kontynuowały pomaganie Ukrainie.

Prezydent USA powiedział, że przynosi przesłanie od Kongresu USA, w którym mimo występujących sprzeczności jest silna grupa wsparcia dla Ukrainy. – Naród amerykański sprzeciwił się rosyjskiej agresji. Cały świat pomaga bronić się Ukrainie. Wdrożyliśmy bezprecedensowe sankcje, które duszą Rosję. Dostarczyliśmy i będziemy dostarczać ponad 700 czołgów, ponad tysiąc systemów artyleryjskich, ponad dwa miliony sztuk amunicje i liczne systemy antyrakietowe – powiedział polityk, zapowiadając konkretne elementy dalszego wsparcia ukraińskiej armii.

Prezydent USA w Polsce

Po Kijowie Biden udał się do stolicy Polski. Przemówienie Joe Bidena w Warszawie miało miejsce we wtorek. Amerykański prezydent zapewniał, że NATO pozostaje zjednoczone oraz dziękował Polakom za pomoc okazaną Ukraińcom. Stwierdził, że amerykańska pomoc dla Ukrainy będzie kontynuowana. Przypomniał też, że atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich członków i USA będą bronić każdej piędzi terytorium NATO. Podkreślił też, że USA i narody Europy nie mają zamiaru zagrabić Rosji, a trwająca wojna jest konsekwencją decyzji prezydenta Putina.

Podczas wizyty w Polsce Joe Biden spotkał się także z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli krajów wschodniej flanki NATO. Biden zapewnił, że Waszyngton są zdecydowany, by w razie potrzeby amerykańska armia broniła każdego centymetra terytoriów państw należących do NATO.

