Parlament Finlandii za przystąpieniem do NATO

W środę 1 marca w fińskim parlamencie odbyła się ostatnia debata na temat przystąpienia tego kraju do NATO. Posiedzenie zakończyło się zgodą parlamentarzystów w sprawie członkostwa tego kraju w Sojuszu. Za głosowało 184 fińskich parlamentarzystów, przeciwko tylko 7. 18 maja 2022 r. rząd Finlandii złożył wniosek o przystąpienie do NATO.

Według fińskich mediów, podczas debaty jedyną różnicą zdań w kwestii przystąpienia do NATO był temat broni jądrowej. Posłowie obawiali się, że wstąpienie do organizacji wojskowej zmusi rząd do zmiany „neutralnego” stanowiska w sprawie posiadania tego rodzaju broni. Minister spraw zagranicznych tego kraju Pekka Haavisto zapewnił jednak, że od Finlandii nie oczekuje się żadnych kompromisów w tej sprawie.

Po głosowaniu w fińskim parlamencie Helsinki będą tylko o dwa kroki od oficjalnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Chodzi o decyzje rządów Węgier i Turcji, które jako jedynie nie zgodziły się jeszcze na rozszerzenie NATO. Oczekuje się, że odpowiednia debata rozpocznie się w Budapeszcie 1 marca.

Finlandia wobec broni jądrowej

Na długo przed środowym głosowaniem w fińskim parlamencie w mediach krążyły pogłoski, że w ramach przystąpienia Finlandii do NATO kraj ten może zmienić swoje stanowisko w sprawie broni jądrowej i rozmieścić głowice bojowe na terytorium swojej granicy z Federacją Rosyjską. Kwestia ta została poważnie rozważona przez wysokich rangą urzędników Ministerstwa Obrony kraju.

Takie zamiary wywołały nerwową reakcję w Moskwie, gdzie zagrożono władzom Finlandii „odwetem” w przypadku wstąpienia do NATO. Później fiński prezydent Sauli Niiniste przekazał, że broń nuklearna jest ważnym elementem odstraszania NATO, ale Helsinki nie zgadzają się na umieszczenie jej na swoim terytorium.

