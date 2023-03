"Odbierzmy mu prawo głosu". Verhofstadt uderza w Orbana

Znany z krytyki polskiego rządu belgijski europoseł Guy Verhofstadt tym razem uderzył w Węgry i premiera Victora Orbana.

Polityk skomentował na Twitterze artykułu z serwisu "Politco", w którym Suzanne Lynch opisuje prace nad stanowiskiem Budapesztu ws. przyłączenia Szwecji i Finlandii do NATO.

"Politico" o stanowisku Węgier ws. rozszerzenia NATO

"Węgierski parlament ma rozpocząć debatę na temat kandydatury krajów nordyckich do przyłączenia się do sojuszu wojskowego" – pisze dziennikarka, relacjonując jak działania Węgier umocnią opinie, że Budapeszt jest wichrzycielem Europy.

W tekście Lynch wskazuje też wątpliwości samego premiera Victora Orbana względem Szwecji i Finlandii, w tym uwagi polityka na temat krytyki ze strony tych państw ws. praworządności na Węgrzech.

W jednym z wywiadów Orban stwierdził m.in., że niektórzy członkowie jego partii kwestionują sensowność przyjmowania do NATO krajów, które "rozpowszechniają rażące kłamstwa na temat Węgier, rządów prawa i życia tutaj".

twitter

"Jak długo będziemy tolerować obstrukcję Orbána w UE, NATO i poza nimi?" – komentuje artykuł Verhofstadt. "Odbierzmy mu prawo głosu, tak, jak przewidziano w traktatach" – dodał polityk.

Prezydent Węgier apeluje do parlamentu

W środę prezydent Węgier Katalin Novak zaapelowała do parlamentarzystów o jak najszybsze zajęcie się wnioskami Szwecji i Finlandii dotyczącymi akcesji do NATO.

Novák wyraziła nadzieję, że parlamentarzyści ratyfikują przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO "tak szybko, jak to możliw",, gdy tylko w parlamencie rozpocznie się debata na ten temat.

"Niektórzy uważają, że jest to łatwy do rozwiązania problem techniczny. Nie o to chodzi. To złożona decyzja z poważnymi konsekwencjami, dlatego należy ją dokładnie rozważyć" – napisała Novák w zamieszczonym w środę wpisie na Facebooku.

"Moje stanowisko jest jasne: w obecnej sytuacji przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO jest uzasadnione. Ufam jak najszybszej mądrej decyzji parlamentu!" – dodała.

Czytaj też:

Verhofstadt: Nie byłoby inwazji na Ukrainę, gdyby nie brexitCzytaj też:

"Piekło zamarzło". Verhofstadt wskazuje na ważne zadanie dla Polski