Dwa państwa G20 nie potępiły agresji wobec Ukrainy. Kto wsparł Rosję?

Sprzeciwiają się temu jedynie Rosja i Chiny – powiedział prezydent Indii po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G20, do którego doszło w New Delhi.

Dokument podsumowujący rozmowy (nie jest to deklaracja, ponieważ nie było zgody wszystkich członków) został utrzymany w podobnym tonie, co oświadczenie wydane po spotkaniu ministrów finansów G20 w zeszłym tygodniu. Również na tym spotkaniu Rosja i Chiny nie zgodziły się ze stanowiskiem potępiającym wojnę.

Blinken do Ławrowa: Zakończcie tę agresywną wojnę

W czwartek, na marginesie szczytu G20 w New Delhi doszło do spotkania sekretarza stanu USA Anthonego Blinena z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

W ich pierwszej osobistej rozmowie od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Blinken powtórzył, że Waszyngton jest gotów wspierać Kijów tak długo, jak to będzie konieczne. Według agencji Associated Press rozmowa trwała 10 minut.

Blinken apeluje ws. wojny na Ukrainie

Komentując spotkanie sekretarz stanu USA przyznał, że zwrócił się do szefa rosyjskiej dyplomacji o zakończenie walk na Ukrainie.

– Powiedziałem ministrowi spraw zagranicznych to, co ja i wielu innych powiedziało też w zeszłym tygodniu w ONZ (podczas specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - red.) i co powiedziało wielu szefów dyplomacji z grupy G20 dzisiaj – zakończcie tę agresywną wojnę, zaangażujcie się w sensowną drogę dyplomatyczną, która doprowadzi do sprawiedliwego i trwałego pokoju – mówił Blinken na konferencji prasowej.

Jak przypomniał amerykański polityk, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił pod koniec ubiegłego roku 10-punktowy plan na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju, który został jednak odrzucony przez Moskwę.

– Prezydent Władimir Putin wykazał (...) zerowe zainteresowanie zaangażowaniem się (w negocjacje pokojowe - red.), mówiąc, że nie ma o czym rozmawiać, dopóki Ukrainie nie zaakceptuje, cytuję, "nowych realiów terytorialnych" – mówił Blinken.

Ławrow poprosił G20 o pomoc w zniesieniu sankcji

"The Moscow Times" podaje, że podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów G20 Ławrow poprosił ich o pomoc w zniesieniu sankcji wobec Rosji.

– Konieczne jest położenie kresu bezprawnym sankcjom, wszelkim formom naruszania wolności handlu międzynarodowego, manipulacjom na rynku, arbitralnemu wprowadzaniu pułapów cenowych i innym próbom przywłaszczania sobie zagranicznych zasobów naturalnych – argumentował Ławrow.

