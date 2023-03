Japonia odkryła, że posiada dodatkowe 7 tys. wysp, o których nie wiedziano

Cyfrowe mapowanie przeprowadzone niedawno przez Urząd Informacji Geoprzestrzennej Japonii wykazało, że na terytorium tego kraju znajduje się 14 125 wysp, czyli ponad dwukrotnie więcej niż 6852, które są wskazywane w oficjalnych dokumentach – od czasu raportu japońskiej straży przybrzeżnej z 1987 roku.

GSI przekazało, że choć nowa liczba odzwierciedla postęp w technologii geodezyjnej i szczegółowość map użytych do liczenia, to nie zmieniła ogólnego obszaru ziemi będącego w posiadaniu Japonii. Stwierdzono, że chociaż nie ma międzynarodowego porozumienia w sprawie liczenia wysp, zastosowano to samo kryterium wielkości, co w poprzednim badaniu 35 lat temu. Wymagało to policzenia wszystkich naturalnie występujących obszarów lądowych o obwodzie co najmniej 100 metrów (330 stóp). Nowa liczba nie obejmuje gruntów sztucznie rekultywowanych.

Spór o Kuryle

Wyspy otaczające Japonię były przedmiotem wielu sporów terytorialnych. Japonia rości sobie pretensje do kontrolowanych przez Rosję południowych wysp Kurylskich, które Tokio nazywa "Terytoriami Północnymi". Spór ten sięga końca II wojny światowej, kiedy to wojska radzieckie przejęły je od Japonii.

Tokio twierdzi również, że ma historyczne roszczenia do niezamieszkanych wysp Senkaku na Morzu Wschodniochińskim, którymi obecnie administruje, jednak Chiny wielokrotnie kwestionowały to roszczenie.

Jednocześnie od ponad 70 lat Japonia spiera się z Koreą Południową o suwerenność grupy wysepek znanych jako "Dokdo" w Seulu i "Takeshima" w Tokio na Morzu Japońskim, które Korea nazywa Morzem Wschodnim.

