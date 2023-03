Ukraińska armia: Bitwa o Bachmut wciąż trwa

Dowództwo ukraińskiej armii podaje, że odparło ataki w okolicach Wasiukiwki, Dubowo-Wasyłówki i Bachmutu.

Tymczasem szef rosyjskiej "Grupy Wagnera", Jewgienij Prigożyn powiedział, że kluczowe miasto Bachmut jest "otoczone" i wezwał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do wydania rozkazu wycofania się swoich sił.

Siły rosyjskie wysadziły w powietrze kluczowy most i szlak zaopatrzeniowy łączący oblężone miasto z pobliską wioską podczas prób ewakuacji 5000 cywilów – poinformowały ukraińskie władze.

Zdobycie Bachmutu przez Rosję oznaczałoby znaczący postęp militarny dla Moskwy i dałoby jej możliwość przeprowadzenia ataków powietrznych na kolejne obszary położone dalej na zachód.

Lachowski: Decyzja o odwrocie z Bachmutu możliwa w każdej chwili

Pod Bachmutem oraz w ruinach miasta toczą się nieustanne walki. Rosjanie naciskają z trzech stron, a obrońcy do prawdopodobnego odwrotu mają dostępną już tylko jedną drogę. Oficjalnie nie wiadomo, żeby dowództwo Ukrainy podjęło decyzję o odwrocie. Siły ukraińskie przesunęły się nieco na zachód, ale wciąż trzymają pozycje obronne.

W położonym na północny zachód od Bachmutu Kramatorsku przebywa korespondent Polsat News na Ukrainie Mateusz Lachowski. Dziennikarz przekazuje do Polski dużo informacji z frontu. Był w wielu miejscach, w których toczyły się walki, m.in. w Bachmucie.

W piątek z frontu dochodzą sprzeczne doniesienia. Około. godziny 15 Lachowski opublikował w mediach społecznościowych post, w którym przekazał, jak wygląda sytuacja w Bachmucie według jego aktualnej wiedzy.

Bachmut. Plotki o odwrocie przedwczesne

"Sytuacja obrońców Bachmutu stale się pogarsza. Jednak plotki o odwrocie są przedwczesne. Żołnierze ukraińscy dalej kontrolują centrum miasta. Mam nawet informację, że kilka pozycji za rzeką jest dalej kontrolowanych przez Ukraińców" – napisał Lachowski.

"Wczoraj Rosjanie zniszczyli most w miejscowości Chromowe, przez który prowadziła droga do miasta. Dementuję plotki - nie został on wysadzony przez Ukraińców. Potwierdziły to dwa źródła. Zacytuję jedno z nich: «Ostrzelali most z daleka. Trafili w miny, które były przygotowane, pod nim gdyby trzeba go było szybko wysadzić. To standardowa praktyka». Wysadzenie mostu pogarsza możliwości zaopatrzeniowe Bachmutu, ale Ukraińcy dalej mogą używać dróg polnych, z których korzystali już wcześniej. Teraz ważne: to może się zmienić w każdej chwili" – czytamy dalej.

"Sytuacja jest na tyle trudna, że choćby zaraz czy dziś w nocy Ukraińcy mogą zdecydować się na wycofanie wojsk z Bachmutu. W tej chwili jednak żołnierze ukraińscy dalej są w mieście i go bronią" – podsumował korespondent.

