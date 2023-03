"Poważnie rozważyć dostawy myśliwców"

Przewodnicząca Parlamentu Unii Europejskiej Roberta Metsola odwiedziła Lwów, gdzie spotkała się między innymi z prezydentem Włodymyrem Zełenskim i przewodniczącym Rady Najwyższej Rusłanem Stefanczukiem.

Wizyta szefowej PE. Padły słowa o myśliwcach dla Ukrainy

Metsola przyjechała do Lwowa w piątek wieczorem. W sobotę przewodnicząca PE złożyła kwiaty przed pomnikiem poległych żołnierzy i odbyła spotkania z przedstawicielami ukraińskich władz.

twitter

Jak relacjonują media, przewodnicząca PE zapowiedziała podczas wizyty, że nadal będzie wzywać do dostarczenia całego sprzętu potrzebnego Ukrainie do zwycięstwa. – Państwa członkowskie powinny poważnie rozważyć wysłanie myśliwców – stwierdziła Metsola.

Polityk wyraziła też nadzieję, że rozmowy dotyczące akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej rozpoczną się już w tym roku.

Zełenski dziękuje Metsoli

Prezydent Ukrainy dziękował natomiast przedstawicielce UE za wizytę oraz wsparcie dla Kijowa, podjęte przez PE już w pierwszych dniach wojny.

"Ukraina dąży do jak najszybszego zakończenia wdrażania zaleceń Komisji Europejskiej i rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do UE jeszcze w tym roku" – podkreślił Zełenski.

Przypomnijmy, że na początku lutego Zełenski uczestniczył w szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie miał rozmawiać m.in. o unijnej perspektywie dla Kijowa oraz dostawach broni dla ukraińskich sił.

Według doniesień zagranicznych agencji prasowych, najprawdopodobniej w zestawieniu uwzględniono zapasy sprzętu wojskowego, będące w posiadaniu poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem Ukrainy jest zwiększenie presji na państwa UE, tak aby zwiększyć pomoc dla walczących z wojskami rosyjskimi Ukraińców.

– To, co robią Ukraińcy, jest całkiem sprytne. Oni dokładnie wiedzą, czego potrzebują i wiedzą, o co prosić – miał powiedzieć wysoki rangą urzędnik unijny, cytowany przez media.

Czytaj też:

"Wówczas zbyt wielu odważnych nie było". Dworczyk zamieścił wymowne zdjęcia z KijowaCzytaj też:

"Ukraińcy odnieśli strategiczny sukces". Zaskakujące słowa brytyjskiego generała