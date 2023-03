Myśliwce dla Ukrainy? Premier Łotwy: To tylko kwestia czasu

Łotewski polityk jest kolejnym liderem państwa Unii Europejskiej, który popiera pomysł przekazania Ukrainie myśliwców.

twitter

Kariņš: Dostawa myśliwców to tylko kwestia czasu

W rozmowie z niemieckim serwisem "Der Spiegel", premier Łotwy nie tylko poparł ideę przekazania maszyn, ale także ocenił, że dostarczenie tego typu sprzętu stronie ukraińskiej jest tylko kwestią czasu.

– Nie widzę powodu, dla którego Zachód nie powinien dostarczać myśliwców. Jeśli Ukraińcy potrzebują myśliwców, powinni je dostać – stwierdził Kariņš. – Dostawa myśliwców to tylko kwestia czasu – dodał polityk.

Premier Łotwy podkreślił jednocześnie, że kraje europejskie muszą wzmacniać swój potencjał obronny, aby utrzymać równowagę między Rosją a Unią Europejską. – Rosja produkuje 24 godziny na dobę, przestawili się na gospodarkę wojenną. My wciąż produkujemy w trybie pokojowym – mówił łotewski premier.

– To prawda, że wszyscy chcemy pokoju. Ale jedyną drogą do pokoju jest zwycięstwo Ukrainy. A do tego potrzebuje naszej broni – stwierdził polityk.

Szef niemieckiego MON podał kategoryczny warunek

Odnosząc się do kwestii przekazania myśliwców Kijowowi, szef resortu obrony Niemiec Boris Pistorius wskazał natomiast jeden warunek.

Pistorius powiedział, że kwestia dostaw myśliwców na Ukrainę nie znajduje się w tej chwili w centrum uwagi Berlina. Niemniej, rząd federalny nie wyklucza, że pozytywna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta.

Jak stwierdził szef niemieckiego MON w rozmowie z dziennikiem "Tagesschau", kwestia myśliwców dla ukraińskiej armii będzie z pewnością omawiana w Brukseli, ale aby od dyskusji można było przejść do czynów, musi być spełniony jeden warunek. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

– Jeśli niebo nad Ukrainą będzie bezpieczne przez najbliższe trzy, cztery miesiące, to możemy mówić o wszystkich dalszych krokach. W szczególności tylko wtedy użycie jednostek pancernych będzie miało sens – tłumaczył.

Czytaj też:

"Poważnie rozważyć dostawy myśliwców"Czytaj też:

"Ukraina otrzyma dwa lub trzy typy myśliwców". Reznikow pewny swego