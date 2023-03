Putin pogratulował Xi. Wyraził nadzieję na "owocną współpracę"

W Pekinie trwa coroczne posiedzenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Xi Jinping został jednogłośnie zatwierdzony przez chiński parlament na trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego Chińskiej Partii Komunistycznej (KPCh).

Putin gratuluje Xi Jinpingowi

Xi Jinpingowi wyboru na trzecią kadencję pogratulował już Władimir Putin. Prezydent Federacji Rosyjskiej wyraził przy tym zadowolenie z zacieśniania więzi "między dwoma narodami".

"Proszę przyjąć szczere gratulacje z okazji twojego ponownego wyboru" – oznajmił Putin w oświadczeniu opublikowanym przez Kreml.

"Decyzja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych jest wyrazem uznania dla pańskich zasług jako głowy państwa i szerokiego poparcia dla kursu, który pan realizował, by zapewnić Chinom dalszy rozwój społeczno-gospodarczy i chronić interesy narodu na arenie międzynarodowej" – przekazał Putin.

"Rosja wysoko ceni Twój osobisty wkład w umacnianie więzi i strategicznej współpracy między naszymi narodami" – powiedział prezydent Rosji.

"Jestem przekonany, że pracując razem, zapewnimy rozwój owocnej współpracy rosyjsko-chińskiej we wszystkich dziedzinach. Będziemy nadal koordynować wspólną pracę w najważniejszych kwestiach regionalnych i międzynarodowych" – czytamy dalej.

Zjazd delegatów "przyklepał" zmiany w kierownictwie Chin

Chiński parlament formalnie podjął także szereg innych decyzji personalnych dotyczących nowego składu rządu na najbliższe pięć lat. Wybrał m.in. dotychczasowego wicepremiera Han Zhenga na stanowisko wiceprzewodniczącego ChRL. Nowym przewodniczącym parlamentu został natomiast były szef partyjnej komisji antykorupcyjnej Zhao Leji.

Podczas przemówienia do prawie 3 tysięcy delegatów, których zjechali do Pekinu, ustępujący premier Li Keqiang odniósł się do wojny technologicznej pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem.

Li podkreślił, że polityka naukowa i technologiczna Państwa Środka powinna być nastawiona na budowanie potęgi i samowystarczalności kraju w tej dziedzinie, a firmy powinny być głównymi podmiotami dokonującymi innowacji.

– Polityka naukowa i technologiczna powinna być nastawiona na budowę potęgi i samowystarczalności kraju w tej dziedzinie (…) Powinniśmy lepiej wykorzystać rolę rządu w rozdzielaniu środków, by osiągać kluczowe przełomy technologiczne, a firmy powinny być głównymi podmiotami dokonującymi innowacji – powiedział Li.

