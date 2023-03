Zgromadzenie delegatów zatwierdziło nowego premiera Chin. To numer dwa po Xi Jinpingu

W Pekinie trwa coroczne posiedzenie Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Xi Jinping został jednogłośnie zatwierdzony przez chiński parlament na trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej.

Chiński zjazd delegatów formalnie podjął także szereg innych decyzji personalnych dotyczących nowego składu rządu na najbliższe pięć lat. Wybrał m.in. dotychczasowego wicepremiera Han Zhenga na stanowisko wiceprzewodniczącego ChRL. Nowym przewodniczącym parlamentu został natomiast były szef partyjnej komisji antykorupcyjnej Zhao Leji.

Nowy premier Chin – Li Qiang

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych wybrało również nowego premiera Chińskiej Republiki Ludowej. Ustępujący premier Li Keqiang został w sobotę zastąpiony przez Li Qianga. To członek ścisłego kierownictwa Komunistycznej Partii Chin i zaufany człowiek Xi.

2936 delegatów opowiedziało się za jego kandydaturą, a jedynie trzech było przeciw. Ośmiu wstrzymało się od głosu.

Amerykańska agencja Reuters przypomina, że w chińskiej administracji państwowej premier jest urzędnikiem numer dwa po przewodniczącym ChRL. Formalnie rzecz biorąc kieruje on Radą Państwa i tradycyjnie odpowiada za politykę gospodarczą kraju.

Nowy premier nie miał wcześniej wymaganego tradycyjnie stażu na stanowisku wicepremiera, ale pomimo tego został powołany.

Naciskał na zniesienie restrykcji w czasie tzw. pandemii

Media zwracają uwagę na to, że na drodze do nominacji nie stanęła jego krytyka radykalnego lockdownu covidowego w Szanghaju wiosną 2022 roku, gdy był najważniejszym urzędnikiem w mieście. Około 25 mln mieszkańców najbogatszej metropolii Chin nie mogło wychodzić z domów przez dwa miesiące. W mediach pojawiły się liczne doniesienia o niedoborach żywności i lekarstw, braku dostępu do pilnie potrzebnej opieki medycznej oraz spartańskich warunkach w masowych ośrodkach kwarantanny.

Według anonimowych źródeł cytowanych przez agencję Reutera, Li miał duży udział w tym, że w grudniu ubiegłego roku władze Chin ogłosiły i wprowadziły najbardziej znaczące złagodzenie polityki "zero COVID" od początku tzw. pandemii. "Powrót do normalności" był miał być bowiem planowany dopiero na marzec.

