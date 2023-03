Odbudowa Ukrainy. Człowiek Zełenskiego spotkał się z polską delegacją

W poniedziałek Jermak spotkał się z polską delegacją, w skład której weszli: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk oraz minister w Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Według służb prasowych ukraińskiego prezydenta, podczas spotkania omówiono "szeroki wachlarz zagadnień z zakresu wsparcia obronnego Ukrainy, integracji europejskiej i euroatlantyckiej kraju, a także udziału Polski w odbudowie Ukrainy".

"Andrij Jermak poinformował stronę polską o sytuacji na froncie i podziękował Polsce za znaczące wsparcie obronne, w szczególności za wiodącą rolę w tworzeniu koalicji pancernej. Osobno omówiono dalsze zacieśnianie współpracy obronnej między Ukrainą a Polską" – napisano w komunikacie, który przytacza agencja Interfax-Ukraina.

Uprowadzone dzieci z Ukrainy. Wspólna inicjatywa Polski i KE

Szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego podkreślił, że jednym z najtrudniejszych problemów spowodowanych rosyjską agresją są masowe uprowadzenia ukraińskich dzieci. "W tym kontekście odnotowano zamiar podjęcia przez Polskę wspólnej inicjatywy z Komisją Europejską, mającej na celu połączenie wysiłków, zebranie materiału dowodowego, ustalenie sposobów odnalezienia porwanych dzieci i pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych tej zbrodni" – czytamy.

Szczególną uwagę zwrócono na kwestię integracji europejskiej Ukrainy oraz koordynację wspólnych wysiłków Kijowa i Warszawy na rzecz członkostwa Ukrainy w UE. Jermak zaznaczył, że Kijów kończy wdrażanie zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących statusu kandydata do członkostwa w Unii. Podkreślił też, że priorytetem dla kraju jest rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia do UE do końca tego roku.

Szef kancelarii Zełenskiego podziękował wysokim przedstawicielom polskich władz za zaangażowanie w odbudowę ziem wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji. "W tym kontekście strony omówiły konkretne projekty, w których Warszawa gotowa jest uczestniczyć jako jeden z liderów" – podaje Intefax-Ukraina.

W trakcie spotkania uzgodniono również harmonogram przyszłych kontaktów na najwyższym szczeblu.

