Trybunał ds. ścigania rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Kułeba przedstawił nowe informacje

Do koalicji państw na rzecz utworzenia specjalnego trybunału dla Rosji przystąpiły już rządy 32 krajów. Poinformował o tym na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. W ostatnim czasie do grupy państw chcących postawić rosyjskie kierownictwo polityczne i wojskowe przed specjalnym trybunałem w związku ze zbrodniami popełnionymi na Ukrainie dołączyły dwa kraje.

"Obecnie 32 państwa wspólnie pracują nad postawieniem przed sądem najwyższego kierownictwa politycznego i wojskowego Federacji Rosyjskiej. Putin i jego poplecznicy staną przed sądem” – podkreślił Kuleba w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Trybunał dla Rosji

19 stycznia Parlament Europejski przegłosował uchwałę o powołaniu trybunału dla najwyższego kierownictwa Rosji, w szczególności dla Władimira Putina, za zbrodnie i agresję wobec Ukraińców.

26 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poparło rezolucję wzywającą do powołania specjalnego trybunału do ścigania najwyższych przywódców politycznych i wojskowych Rosji i Białorusi za popełnienie zbrodni wojskowych na Ukrainie. Proponuje się, aby siedzibą trybunału była Haga.

9 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej do poparcia powołania trybunału dla zbadania rosyjskich zbrodni na Ukrainie oraz wypracowania mechanizmu kompensacji wyrządzonych przez niego szkód.

"Kluczowy krok"

Na początku marca głos w sprawie powołania specjalnego trybunału zabrała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Rosja musi zapłacić za swoje zbrodnie. Jestem dumna z porozumienia o utworzeniu Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Rosyjskiej Agresji na Ukrainie w Hadze. To kluczowy krok w kierunku ścigania zbrodni. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić sprawców do odpowiedzialności – powiedziała Ursula von der Leyen w nagraniu, udostępnionym na portalu społecznościowym Twitter.

