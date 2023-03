Rosja ma rekordową nadwyżkę w bilansie płatniczym. "Europa się spóźniła"

Analitycy Bloomberga nazywają te fundusze rosyjskimi "rezerwami cienia", wynikającymi z rekordowej (227 mld dolarów) nadwyżki na rachunku obrotów bieżących w bilansie płatniczym kraju.

W sumie Rosji udało się zgromadzić równowartość około 5 proc. PKB w aktywach międzynarodowych w 2022 r., co jest zbliżone do średniej z okresu wysokich cen ropy w latach 2009-2013 – podaje agencja.

Spóźnione europejskie sankcje

Cytowana w materiale Maria Szagina z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Wielkiej Brytanii powiedziała, że przez spóźnione europejskie sankcje wobec rosyjskiego sektora energetycznego, Kreml był w stanie zgromadzić jedną z największych nadwyżek na rachunku obrotów bieżących w swojej historii.

– To de facto zniweczyło efekt zamrożenia aktywów banku centralnego w marcu 2022 r., ponieważ Rosja mogła odzyskać to, co straciła – dodała ekonomistka.

Specjalista Bloomberg Economics zajmujący się Rosją i Europą Środkowo-Wschodnią Aleksander Isakow uważa, że akumulacja międzynarodowych aktywów w wysokości 80 mld dolarów była raczej wymuszona niż celowa.

– Sankcje zmusiły Rosjan do ograniczenia importu, a ceny towarów pobudziły eksport. Zamiast zachęcać firmy do gromadzenia zagranicznych aktywów, rosyjski rząd złagodził zasady, aby pomóc zwiększyć import, który był potrzebny do ustabilizowania krajowej inflacji – ocenił.

– Akumulacja ukrytych rezerw przez Rosję jest całkiem możliwa – stwierdził z kolei Siergiej Guriew, ekonomista, który kiedyś doradzał rosyjskiemu rządowi, ale później uciekł do Francji, gdzie jest teraz rektorem Sciences Po, elitarnej uczelni w Paryżu. – Główne pytanie brzmi, w jakim stopniu te rezerwy wystarczą na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2023 r. – podkreślił.

UE zamroziła aktywa Rosji

Wcześniej Unia Europejska zapowiedziała utworzenie grupy roboczej do opracowania mechanizmu konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów w celu wsparcia odbudowy Ukrainy. Konfiskata może dotyczyć zarówno zamrożonych aktywów Banku Rosji w wysokości 300 mld dolarów, jak i mienia objętych sankcjami osób fizycznych i prawnych.

Według wyliczeń Bloomberga, UE zamroziła dotąd aktywa obywateli Rosji objętych sankcjami o wartości 20,9 mld euro. Planowane jest zamrożenie kolejnych 115 mld euro. W tym celu europejskie władze starają się usprawnić mechanizmy poszukiwania rosyjskich aktywów.

