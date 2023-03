Morawiecki: Polityka Berlina sprawiła, że atak Rosji na Ukrainę był możliwy

W rozmowie z dziennikarzem serwisu Energetyka24.pl premier Mateusz Morawiecki mówił o sytuacji energetycznej w Polsce i Europie.

– Można postawić tezę, że Polska miała rację, jeżeli chodzi o politykę gazową Rosji. Co my teraz z tą racją robimy? To znaczy: czy przekuwamy ją na przykład na nową politykę Unii Europejskiej pod kątem derusyfikacji rynku gazu? – pytał szefa rządu Jakub Wiech.

– Tak, jak najbardziej. Użył pan ciekawego choć, rzadko używanego w Europie Zachodniej sformułowania: derusyfikacja polityki gazowej. Niemcy, w swojej dość ślepej polityce zawierzenia Rosji, ogromnie uzależniły się od rosyjskiego gazu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadził działania odwrotne – tłumaczył Morawiecki.

Polityka Berlina a wojna na Ukrainie

– Najpierw zainicjował budowę terminala LNG. Kiedy rząd Platformy Obywatelskiej zrezygnował z budowy gazociągu do Norwegii, to rząd Prawa i Sprawiedliwości, gdy tylko wrócił do władzy, rozpoczął ten projekt w roku 2016 – wymieniał premier, przypominając, że gazociąg ukończono w 2022 roku.

– Dzięki temu jesteśmy dzisiaj zupełnie niezależni gazowo od Rosji. I to wykorzystujemy. Mamy przewagę racji, przewagę polityki, przewagę strategii i przewagę moralną – podkreślił polityk.

– Co tu dużo mówić: Niemcy dzisiaj biją się w pierś. Przecież to ich koszmarna, tragiczna polityka rosyjsko-niemieckiej współpracy gazowej doprowadziła do tego, że rosyjski atak na Ukrainę był możliwy. Uchylę rąbka tajemnicy: spotykając się z panią kanclerz Angelą Merkel, przestrzegałem ją przed tym, dokładnie rysowałem jej scenariusze związane z Nord Stream 1 i Nord Stream 2 – przyznał dalej Morawiecki.

Premier Morawiecki o działaniach Budapesztu i Orbanie

W wywiadzie padło także pytanie o działania węgierskiego premiera Victora Orbana, który chociaż zgadza się na unijne sankcje wobec Rosji to wykazuje zdecydowaną uległość wobec polityki Kremla.

– Tak. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (łac. Jak długo jeszcze będziesz nadużywać, Katylino, naszej cierpliwości? – początkowe słowa pierwszej mowy Cycerona przeciw Katylinie - red.). Pytam o to cały czas Viktora Orbána – stwierdził w odpowiedzi Morawiecki.

– Jestem zirytowany jego ciągłym miękkim postępowaniem wobec Putina, ale niestety taka jest polityka węgierska i z tym się trzeba liczyć – dodał szef rządu.

– Tymi słowami Cyceron zdemaskował spisek Katyliny. Mam nadzieję, że Viktor Orban nie spiskuje tak mocno przeciwko Unii Europejskiej – stwierdził w odpowiedzi dziennikarz. – Też mam taką nadzieję – podkreślił Morawiecki.

