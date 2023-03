Kolejna ofiara Putina. Tajny plan Rosji wobec europejskiego państwa

O tajnym planie Władimira Putina wobec Mołdawii piszą dziennikarze z dziesięciu krajów – w tym szwedzki Expressen, białoruskie Belarusian Investigative Centre, ukraiński "The Kyiv Independent" i niemieckie "Sueddeutche Zeitung", WDR i NRD.

Media z Europy i USA dotarły do wypracowanej około dwóch lat temu strategii Kremla (zatytułowanej "Strategiczne cele Federacji Rosyjskiej w Republice Mołdawii"), która zakłada przejęcie kontroli politycznej nad Kiszyniowem do 2030 roku.

Rosja chce przejąć kontrolę w Mołdawii

Serwis "European Pravda" podaje, że dokument został sporządzony w 2001 roku i – jak wskazują media – jego elementy są już promowane w przestrzeni publicznej przez prorosyjskie siły. Redakcje, które pracowały nad Strategicznymi celami Federacji Rosyjskiej w Republice Mołdawii, są pewnie, że dokument jest autentyczny.

Zgodnie z wytycznymi, Moskwa chce w ciągu najbliższych kilku lat "przejąć kontrolę polityczną" na Kiszyniowem i zdystansować Mołdawię od zachodnich partnerów. Plan zakłada działania w trzech obszarach: wojskowo-politycznym, gospodarczym i humanitarnym.

Wśród celów wymieniono m.in. wzmacnianie nastrojów prorosyjskich poprzez działania informacyjne i programy edukacyjne, przeciwdziałanie wpływom NATO i UE na Mołdawię czy włączenie Kiszyniowa do OUBZ (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) i innych projektów międzynarodowych pod auspicjami Moskwy. Kreml chciał również wpłynąć na rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu.

Kreml opracował plan zajęcia Białorusi. Wyciekł dokument

Przypomnijmy, że miesiąc temu media ujawniły szczegółowy plan "pełzającej aneksji" Białorusi przez Rosję, środkami politycznymi, gospodarczymi i wojskowymi do 2030.

Jak informował wówczas serwis Yahoo News, powołując się na dokument, który wyciekł z biura wykonawczego prezydenta Putina, Kreml ma utworzyć Państwo Związkowe Rosji i Białorusi nie później niż do końca dekady. Plan obejmuje "harmonizację" rosyjskiego i białoruskiego prawa, "skoordynowaną politykę zagraniczną i obronną" oraz "współpracę handlową i gospodarczą" opartą na interesach Rosji.

Dokument odnosi się także do "zapewnienia dominującego wpływu Federacji Rosyjskiej w sferze społeczno-politycznej, handlowej, gospodarczej, naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i informacyjnej" Białorusi. Dla tego 9,3-milionowego państwa oznacza to zniszczenie jego suwerenności i zdegradowanie do pozycji satelity Moskwy.

