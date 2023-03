Senatorowie piszą do Pentagonu: Dostarczenie F-16 to mógłby być "game changer"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przez cały okres trwającej od ponad roku wojny naciska na USA i innych sojuszników o dostarczenie nowoczesnych samolotów wojskowych. Mimo medialnych przecieków, że taka opcja jest w Pentagonie rozważana, administracja prezydenta Joe Bidena na razie nie wyraża na to zgody.

Apel senatorów do Pentagonu

Ośmiu amerykańskich senatorów wysłało we wtorek list w tej sprawie do sekretarza obrony USA Lloyda Austina. Treść pisma przygotował Mark Kelly, Demokrata z Arizony. Jak twierdzą, Ukraina znajduje się obecnie w "krytycznym momencie konfliktu" i potrzebuje siły powietrznej, aby zwyciężyć.

"Po rozmowach z amerykańskimi, ukraińskimi i zagranicznymi liderami, którzy wspierali Ukrainę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w zeszłym miesiącu, uważamy, że Stany Zjednoczone powinny poważnie przyjrzeć się dostarczeniu Ukrainie samolotów F-16" – napisali senatorowie,

Jak dodali, wsparcie myśliwcami F-16 ukraińskiego słabego lotnictwa stanowiłoby znaczące wzmocnienie zdolności i mogłoby się okazać "game changerem" na polu walki.

W liście zwrócono uwagę, że dwóch ukraińskich pilotów pojechało niedawno do Tucson w Arizonie, aby wziąć udział w ocenie umiejętności na symulatorze F-16 w Morris Air National Guard Base. Senatorowie nazwali to "krytycznym krokiem" w ocenie zdolności ukraińskich sił do przyjęcia zachodnich odrzutowców. Ukraińskie wojsko w większości lata na samolotach produkcji radzieckiej, takich jak MiG-29.

List kongresmenów do Bidena

W lutym list w tej samej sprawie grupa kilku kongresmenów z Izby Reprezentantów zwróciła się do prezydenta Joe Bidena.

Apel wystosował Demokrata Jared Golden. Podpisy złożyło także kilku innych członków Izby Reprezentantów – łącznie pięciu. W gronie tym są Jason Crow i Chrissy Houlahan z Partii Demokratycznej, a także reprezentujący Republikanów Tony Gonzales i Mike Gallagher, pisze portal "Politico".

Autorzy listu napisali, że myśliwce F-16 lub podobne zapewniłyby siłom ukraińskim większe możliwości niż artyleria naziemna, którą dotąd dostarczały USA i inne państwa wspierające Ukrainę.

Kongresmeni ocenili również, że Stany Zjednoczone powinny wysłać F-16 do państw Europy Wschodniej, które w zamian przekazałyby ukraińskim siłom zbrojnym rosyjskie myśliwce MiG. Według autorów listu decyzja w sprawie dostarczenia F-16 "musi zostać podjęta szybko", z uwagi na to, ze czas potrzebny na szkolenie pilotów jest stosunkowo długi. Niektórzy analitycy zajmujący się wojskowością mówią, że w tego typu szkolenia już trwają.

