Według włoskiej gazety "Il Foglio", były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew miał zlecić zamach na włoskiego ministra obrony wyznaczając jako nagrodę 15 milionów dolarów.

Miedwiediew zlecił zamach

Gazeta donosi, że włoskie służby specjalne przechwyciły "rozkaz” byłego prezydenta Federacji Rosyjskiej o zamordowaniu ministra obrony Włoch. Miało być on zaadresowany do najemników z Grupy Wagnera, należącej do Jewgienija Prigożyna. Jednocześnie rozkaz Miedwiediewa został wydany jeszcze przed wypowiedziami ministra obrony Włoch, w których oskarżył Grupę Wagnera o podżeganie do kryzysu migracyjnego w Europie.

Włoski wywiad był również zaniepokojony wypowiedziami Miedwiediewa, który nazwał Crozetta "rzadkim głupcem”. Tak rosyjski polityk zareagował na stwierdzenie Crozetta, że jeśli rosyjskie czołgi wkroczą do Kijowa, rozpocznie się III wojna światowa.

Zwraca się uwagę, że skoro Miedwiediew jest obecnie zastępcą sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i jest blisko związany z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem, ma wpływ na podejmowanie decyzji.

Groźby byłego prezydenta

Dmitrij Miedwiediew jest znany ze swoich szokujących twierdzeń oraz gróźb wysyłanych pod adresem innych państw. Niedawno wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji ostrzegł państwa NATO, w tym Polskę, przed dostarczaniem Ukrainie myśliwców.

Według Miedwiediewa jakakolwiek pomoc dla Ukrainy w zakresie samolotów bojowych, w tym konserwacja i naprawa, będzie traktowana jako "bezpośrednie wejście NATO do wojny z Rosją". Zaznaczył, że w takim przypadku to Polska będzie priorytetem dla Rosji.

Rosja poluje na Zełenskiego

Przez prawie siedem lat Rosja podjęła co najmniej 10 prób zamachu na obecnego szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryla Budanowa. Próby zabicia go rozpoczęły się w 2016 roku.

Tylko w czasie trwającej wojny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uniknął ponad 12 zamachów przygotowanych przez Rosjan. Część z nich nie powiodła się dzięki informacjom amerykańskiego wywiadu.

