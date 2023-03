Ukraina zestrzeliła chińskiego drona. Przenosił 20-kilogramową bombę

O wystrzeleniu chińskiego drona żołnierze ukraińscy dowiedzieli się z wyprzedzeniem – poinformowali ich o tym przebywający na okupowanym terytorium funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Według CNN był to komercyjny dron Mugin-5 zmodyfikowany do operacji wojskowych.

Maszyna leciała w kierunku ukraińskich celów wojskowych. Kiedy poruszała się na małej wysokości, została zestrzelona przez żołnierzy 111. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy. Dron przenosił bombę o wadze około 20 kg. Ukraińskie wojsko później wysadziło go bezpiecznie w powietrze.

Drony Mugin nazywane są "dronami Alibaba", ponieważ można je kupić przez internet na chińskich platformach zakupowych, takich jak Alibaba i Taobao, za maksymalnie 15 tys. dolarów.

Producent dronów, Mugin Limited, potwierdził w oświadczeniu, że to ich bezzałogowiec został zestrzelony na Ukrainie. Firma nazwała incydent "wyjątkowo niefortunnym" i zapewniła, że "robi wszystko, co możliwe, aby to powstrzymać".

CNN: Obie strony konfliktu używają chińskich dronów

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej firmy 2 marca stwierdzono, że Mugin Limited "potępia" używanie swoich produktów w czasie wojny i że zaprzestał ich sprzedaży do Rosji i Ukrainy już na początku inwazji.

Ukraińscy urzędnicy nie skomentowali tego incydentu. Jednak eksperci, z którymi rozmawiała CNN, uważają, że obie strony konfliktu używają chińskich dronów Mugin-5 do celów wojskowych.

W styczniu prorosyjski szef okupowanego obwodu ługańskiego Leonid Pasecznik poinformował, że Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały wieś Biłowodśk dronami Mugin-5. Według niego zestrzelono sześć z siedmiu maszyn.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej.

