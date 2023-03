Sondaż o wojnie na Ukrainie. Oto, co myślą Europejczycy

W szczególności taką opinię podziela 66 proc. obywateli dziesięciu krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii, Polski, Hiszpanii, Włoch, Francji, Portugalii, Rumunii i Estonii.

Najbardziej negatywnie nastawieni do Rosji są Duńczycy – 82 proc., Estończycy – 79 proc., Polacy – 79 proc., Brytyjczycy – 77 proc., Niemcy – 69 proc. i Hiszpanie – 65 proc.. We Francji rywalizację z Federacją Rosyjską zadeklarowało 59 proc. pytanych, w Portugalii – 57 proc., we Włoszech – 54 proc. Najniższy odsetek jest w Rumunii, gdzie Rosję nazwało wrogiem 44 proc. respondentów.

W dziewięciu krajach europejskich tylko 2 proc. respondentów postrzega Moskwę jako sojusznika, a 12 proc. uważa Rosję za niezbędnego partnera dla ich państwa.

Uczestnicy sondażu są jednocześnie przekonani, że Unia Europejska wzmocniła się na tle wojny na Ukrainie. Stanowisko to podziela 49 proc. Europejczyków, przeciwne zdanie ma 32 proc.

Wojna na Ukrainie. Europa podzielona na trzy obozy

Według autorów badania, wyniki wskazują, że wojna stworzyła w Europie trzy bloki. Pierwszy to "jastrzębie północne i wschodnie", do których należą Estonia, Polska, Dania i Wielka Brytania. W tych krajach większość ludzi zdecydowanie popiera cele Ukrainy w wojnie.

Drugi blok to "niejednoznaczny zachód", składający się z Francji, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Ta grupa państwa myśli o tym, jak wojna powinna się zakończyć i jest w tej sprawie podzielona.

Trzeci blok to "słabe ogniwa południowe", do których należą Włochy i Rumunia – chcą, by wojna zakończyła się szybciej, nawet jeśli oznaczałoby to straty terytorialne dla Ukrainy.

Wcześniej informowano, że aprobata dla Rosji w Stanach Zjednoczonych spadła do najniższego poziomu od 1989 r. Tylko 9 proc. Amerykanów zachowało pozytywne nastawienie do kraju Władimira Putina. Negatywnie postrzega Rosję aż 90 proc. obywateli USA.