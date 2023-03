Ukrainie może zabraknąć amunicji. USA szykują "ostatnią deskę ratunku"

Pisze o tym "The New York Times", powołując się na źródła wśród amerykańskich i unijnych urzędników. Według "NYT", aby uchronić Bachmut przed zajęciem przez Rosjan, ukraińskie wojsko wystrzeliwuje dziennie tysiące pocisków artyleryjskich, co zaczyna zagrażać planowanej ofensywie. Jeden z urzędników USA powiedział gazecie, że Pentagon ostrzegł Kijów przed marnowaniem amunicji w kluczowym momencie.

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przygotowują się do wysłania na Ukrainę tysięcy pocisków w celu uzupełnienia zapasów Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednak będzie to "ostatnia deska ratunku", aby pomóc Kijowowi, ponieważ sojusznicy Ukrainy nie mają wystarczającej ilości amunicji, aby nadążyć za obecnym tempem działań wojennych – powiedział wysoki rangą urzędnik Pentagonu.

Już teraz ukraińskie wojsko na froncie odczuwa dotkliwy brak min i pocisków, a w niektórych przypadkach nie może strzelać, ponieważ amunicja jest zbyt droga. Poza tym ofensywa Ukrainy może być utrudniona przez ciężkie straty osobowe, zmuszając dowódców do wyboru, czy wysłać jednostki do obrony Bachmutu, czy użyć ich w ofensywie wiosennej – mówią źródła "The New York Timesa".

Ilu żołnierzy straciła Ukraina?

Od początku wojny Ukraina mogła stracić ponad 100 tys. żołnierzy, w tym najbardziej doświadczonych – napisał portal Politico, powołując się na szacunki amerykańskich urzędników. Wiele z tych strat miało miejsce w Bachmucie, który Rosja oblega od sierpnia 2022 r., m.in. wykorzystując do tego najemników z Grupy Wagnera.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że obrona Bachmutu jest kluczem do utrzymania innych wschodnich miast, w tym Słowiańska i Kramatorska.

Dwa scenariusze kontrofensywy

W sumie siły ukraińskie mają dwie opcje, jeśli chodzi o kontruderzenie: przesunąć się na południe przez Chersoń na Krym lub ruszyć na wschód, a następnie na południe, aby odciąć rosyjski most lądowy na anektowany półwysep – mówią źródła Politico. Jednocześnie uważają pierwszą opcję za nierealistyczną, ponieważ Rosja wzmocniła obronę na wschodnim brzegu Dniepru, a Ukraina nie ma wystarczających sił do przeprowadzenia udanego desantu.

Oficjalnie bardziej prawdopodobny jest drugi scenariusz, czyli ofensywa w Donbasie. Ukraińskie wojsko opracowało możliwe opcje kontrofensywy z amerykańskimi generałami podczas ćwiczeń sztabowych w Niemczech.

Czytaj też:

Ukraińcy zaczynają wątpić w kontrofensywę. Przecieki z Kijowa