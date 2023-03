Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej. Maria Lwowa-Biełowa to rzeczniczka praw dziecka przy prezydencie Rosji.

Jak podaje agencja Reutera, MTK oskarża rosyjskiego przywódcę o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie. Chodzi m.in. o bezprawne wywózki dzieci z Ukrainy i bezprawne przewożenie osób z terytorium Ukrainy do Federacji Rosyjskiej.

Ukraina o nakazie aresztowania Putina: To historyczna decyzja

"To dopiero początek" – napisał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak odnosząc się do decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego

Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin określił natomiast wydanie nakazu aresztowania rosyjskiego prezydenta jako "decyzję historyczną".

"Teraz, jeśli Putin opuści Rosję, zostanie aresztowany i przekazany MTK. Światowi przywódcy zastanowią się dwa razy, zanim uścisną mu dłoń lub usiądą z Putinem przy stole negocjacyjnym. To kolejny jasny sygnał dla świata, że rosyjski reżim jest zbrodniczy" – napisał Kostin w mediach społecznościowych.

Prokurator zapewnił również, że Kijów kontynuuje współpracę z MTK ws. przymusowych deportacji ukraińskich dzieci. Kostin podkreślił, że chociaż na Ukrainie badane jest obecnie 16 tys. takich przypadków, to liczby te mogą okazać się znacznie większe. "Rosja dosłownie rozdziera naszą przyszłość" – stwierdził.

"Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprowadzić dzieci do domu i pociągnąć każdego sprawcę tych straszliwych zbrodni do odpowiedzialności" – dodał prokurator.

"Pochwalam decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydaniu nakazów aresztowania Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej. Przestępcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za kradzież dzieci i inne międzynarodowe nadużycia" – napisał szef ukraińskie MSZ Dmytro Kułeba".

