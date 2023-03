Północnokoreańska propaganda: 800 tys. ludzi zaciągnęło się do wojska. Chcą walczyć przeciw USA

Tylko w piątek (17.03) około 800 tys. studentów i pracowników w Północnej Korei po raz pierwszy lub ponownie zgłosiło się do wojska. Chcą walczyć ze Stanami Zjednoczonymi – podaje gazeta Rodong Sinmun.

– Duży entuzjazm młodych ludzi dołączających do armii pokazuje niewzruszoną wolę nowego pokolenia, by bezlitośnie usunąć wojennych szaleńców (sic.) podejmujących ostatnie wysiłki w celu wyeliminowania naszego drogiego socjalistycznego państwa. To pokazuje również, że nasza młodzież dąży do zjednoczenia narodowego. Jest to przejrzysta manifestacja ich żarliwego patriotyzmu – czytamy w Północnym Rodong Sinmun.

Strzały reakcją na ćwiczenia wojskowe

Oświadczenie opublikowano po tym, jak dzień wcześniej Korea Północna wystrzeliła międzykontynentalne pociski balistyczne Hwasong-17. To reakcja Korei Północnej na wspólne militarne ćwiczenia Korei Południowej Stanów Zjednoczonych. Pociski wystrzelono w morze między Półwyspem Koreańskim a Japonią, na kilka godzin przed wylotem prezydenta Korei Południowej do Tokio. Yoon Suk-Yeol wybrał się tam, by wziąć udział w szczycie, na którym omówiono sposoby przeciwdziałania uzbrojonej w broń nuklearną Korei Północnej.

Wystrzelone przez Koreę Północną pociski balistyczne są zabronione przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bombardowanie spotkało się z potępieniem ze strony rządów w Seulu, Waszyngtonie i Tokio.

"Tarcza wolności 2023"

Siły zbrojne Południowej Korei i Stanów Zjednoczonych rozpoczęły w poniedziałek (13.03) jedenastodniowe wspólne ćwiczenia wojskowe pod nazwą "Tarcza wolności 2023". To manewry na największą od 6 lat skalę. Mają odstraszyć agresywne zapędy Korei Północnej.

Prezydent Kim Dzong Un oskarżył Stany Zjednoczone i Południową Koreę o zwiększanie napięć między Koreami poprzez wykonywanie wojskowych ćwiczeń.

