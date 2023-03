Premier Japonii odwiedził Kijów

Japońskie MSZ potwierdziło, że premier Fumio Kishida spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta była utrzymywana w tajemnicy do momentu przybycia japońskiego polityka na Ukrainę. Wcześniej Kishida spotkał się w New Delhi z premierem Indii Narendrą Modim.

Kishida w Kijowie

Kishida i Zełenski mają rozmawiać o wsparciu Japonii dla odbudowy Ukrainy. Premier Japonii planuje zademonstrować gotowość swojego kraju do wsparcia Ukrainy przed szczytem przywódców G7, który odbędzie się w maju w Hiroszimie.

W wydanym przez resort spraw zagranicznych oświadczeniu Tokio poinformowało, że Kishida wyrazi „solidarność i niezachwiane wsparcie Japonii dla Ukrainy” oraz „szacunek dla odwagi i wytrwałości narodu ukraińskiego stającego w obronie ojczyzny”.

„Premier Kishida stanowczo odrzuci rosyjską agresję na Ukrainę i jednostronną zmianę status quo siłą oraz potwierdzi swoją determinację w utrzymaniu porządku międzynarodowego opartego na rządach prawa” – czytamy w oświadczeniu resortu.

Xi JInping w Moskwie

Niespodziewana podróż Kishidy ma miejsce w momencie, gdy chiński przywódca Xi Jinping prowadzi rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie.

Według japońskiego publicznego nadawcy NHK wizyta Kishidy będzie pierwszą wizytą japońskiego premiera w kraju lub regionie, w którym toczą się walki od czasów II wojny światowej. Będzie to również pierwsza wizyta na Ukrainie azjatyckiego członka grupy G7 i pierwsza sojusznika Stanów Zjednoczonych w regionie.

Podwójne wizyty Kishidy i Xi podkreślają głębokie podziały w północno-wschodniej Azji wobec wojny na Ukrainie, gdzie Japonia obiecała znaczną pomoc dla Kijowa, podczas gdy Chiny pozostają samotnym głosem popierającym coraz bardziej izolowanego Putina.

Po zakończeniu wizyty na Ukrainie Kishida pojedzie w środę do Polski.

