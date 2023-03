USA przyspieszy dostawę czołgów Abrams na Ukrainę. Kiedy tam dotrą?

Pierwotny plan zakładał wysłanie do Ukrainy 31 nowszych modeli M1A2 Abrams. Trwałoby to jednak od roku do dwóch, dlatego kierownictwo Pentagonu zdecydowało się przekazać Ukraińcom czołgi z wojskowych magazynów. Amerykanie powiedzieli, że starsze modele są łatwiejsze w obsłudze i utrzymaniu.

– Nadrzędnym celem jest jak najszybsze przekazanie broni Ukrainie – mówi oficer prasowy Pentagonu generał brygady Pat Ryder.

Strategiczna decyzja

Rząd Joe Bidena zapowiedział przekazanie czołgów na Ukrainę już w styczniu. Ostrzegano jednak, że maszyny są trudne w obsłudze, naprawie i wymagające w utrzymaniu. Decyzja najsilniejszego sojusznika NATO o sprzętowym wsparciu ukraińskich żołnierzy była częścią szerszego manewru politycznego – otworzyła europejskim krajom członkowskim drogę do przekazania Ukrainie artylerii i maszyn wojennych.

Podczas konferencji w Pentagonie Ryder oznajmił, że Abramsy zostaną wyremontowane i doposażone, by były gotowe do boju gdy tylko dotrą na Ukrainę. Nie podał jednak dokładnej daty, kiedy to nastąpi.

Nie wiadomo również, kiedy Amerykanie zaczną szkolić ukraińskich żołnierzy z używania maszyn. – Najlepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie szkoleń równolegle z naprawami, tak by użytkownicy i sprzęt byki gotowi w tym samym czasie – mówi jeden z amerykańskich urzędników. Szczegóły przekazania sprzętu pozostają poufne. Pentagon musi również zapewnić Ukrainie łańcuch dostaw części, by czołgi były jak najdłużej sprawne.

AP: Patowa sytuacja na froncie

Według Associated Press sytuacja na ukraińskim froncie jest patowa – w ostatnim czasie żadnej ze stron nie udało się opanować znacznego terytorium. Najintensywniejsze walki trwają w rejonie Doniecka, gdzie Rosjanie usilnie starają się otoczyć Bachmut. Ukraińscy żołnierze wytrwale bronią miasta.

Przekazanie Abramsów to element długofalowego amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. W miarę odzyskiwania przez Ukraińców zajętego terytorium, będą oni potrzebowali coraz większego wsparcia sprzętowego, by utrzymać odzyskane tereny i nie pozwolić Rosjanom na zajęcie jakichkolwiek przyczółków.

