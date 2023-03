MSZ Rosji: Prawdopodobieństwo wybuchu wojny nuklearnej jest największe od dziesięcioleci

– Prawdopodobieństwo wybuchu konfliktu nuklearnego na świecie jest obecnie wyższe niż w ciągu ostatnich kilku dekad. Dziś Rosja jest de facto w stanie otwartego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział Siergiej Riabkow, rosyjski wiceminister spraw zagranicznych.

– Nie chciałbym zagłębiać się w dyskusję o tym, czy prawdopodobieństwo konfliktu nuklearnego jest dziś wysokie, ale w każdym razie jest wyższe niż wszystko, co widzieliśmy w ciągu ostatnich dziesięcioleci – ocenił.

Zapewnił, że Rosja przestrzega postulatu niedopuszczalności wojny nuklearnej i niemożności jej wygrania. Zapowiedział jednocześnie, że Moskwa nie będzie dążyć do kompromisowych porozumień z Waszyngtonem, po których ponownie zacznie przestrzegać traktatu START. Zdaniem Riabkowa "takie rozmowy są pozbawione politycznego znaczenia i praktycznego celu".

Putin zawiesił udział Rosji w traktacie jądrowym

Rosyjski prezydent Władimir Putin ogłosił 21 lutego podczas wystąpienia przed połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych New START, zawartym w 2010 r.

Zgodnie z postanowieniami traktatu każda ze stron zobowiązała się do ograniczenia liczby swoich głowic nuklearnych dla rozmieszczonych pocisków balistycznych ICBM (międzykontynentalnych - red.) i SLBM (wystrzeliwanych z okrętu podwodnego - red.) do łącznie 1550 sztuk.

Riabkow stwierdził, że "nawet to, co ogłosiliśmy jako zobowiązanie do centralnego ograniczenia ilościowego strategicznej broni ofensywnej na mocy traktatu, jest czysto dobrowolnym środkiem z naszej strony". – Z prawnego punktu widzenia umowa została przez nas zawieszona w całości, bez żadnych wyjątków – oświadczył.

