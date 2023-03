Rosja wzmacnia obronę na granicy z Japonią. Czego się obawia?

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu zapowiedział, że dywizja systemów rakietowych obrony wybrzeża Bastion zostanie rozmieszczona na Paramuszyrze, jednej z wysp Kurylskich na północnym Pacyfiku, której część Japonia uważa za swoje terytorium.

Posunięcie to jest częścią szerszego wzmocnienia rosyjskiej obrony w jej rozległych regionach dalekowschodnich – powiedział Szojgu, częściowo w odpowiedzi na to, co nazwał amerykańskimi wysiłkami na rzecz "powstrzymania" Rosji i Chin.

Szojgu odbył spotkanie z dowództwem rosyjskiej armii dzień po tym, jak prezydent Władimir Putin i chiński przywódca Xi Jinping scementowali swoje partnerstwo "bez ograniczeń" podczas rozmów na Kremlu umowami o głębszej współpracy energetycznej i wojskowej.

– Aby powstrzymać Rosję i Chiny, Stany Zjednoczone znacznie zwiększają swoją obecność wojskową w regionie Azji i Pacyfiku, wzmacniając swoje polityczne i wojskowe powiązania z sojusznikami, i kontynuując tworzenie nowej amerykańskiej architektury bezpieczeństwa w tym regionie– stwierdził Szojgu, cytowany przez agencję Reutera.

Spór o Wyspy Kurylskie. O co chodzi?

Wyspy Kurylskie to archipelag wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym, położony między japońską wyspą Hokkaido a półwyspem Kamczatka. Składa się z ponad 30 większych i wielu mniejszych wysp, które wchodzą w skład obwodu sachalińskiego Federacji Rosyjskiej. Południowa część archipelagu jest przedmiotem sporu pomiędzy Japonią a Rosją.

Japonia uważa, że Związek Radziecki, którego Rosja jest sukcesorem, nielegalnie przejął cztery wyspy – Kunashiri, Etorofu, Shikotan i grupę wysepek Habomai – wkrótce po kapitulacji Japonii podczas II wojny światowej w sierpniu 1945 r. Moskwa twierdzi natomiast, że posunięcie to było uzasadnione.

Rosja trzykrotnie proponowała oddanie Japonii części wysp (tzw. małego łańcucha kurylskiego), w zamian za zrzeczenie się praw do pozostałych (większych). Japonia nie przyjęła tej oferty.

Od zakończenia II wojny światowej oba państwa nie podpisały jeszcze traktatu pokojowego. Obecnie stosunki japońsko-rosyjskie są napięte także z powodu agresji Moskwy na Ukrainę.

