Niemiecki sąd skazał mężczyznę za śmiertelne pobicie osoby transpłciowej

Atak, który miał miejsce podczas niemieckiej parady równości, wywołał falę szoku w społeczności LGBT – jej działacze zaczęli wzywać do podjęcia działań w celu zwalczania transfobii i homofobii w RFN.

Według śledztwa prokuratury, 20-letni napastnik zbliżył się do trzech uczestników parady równości zorganizowanej w w mieście Münster na zachodzie kraju w sierpniu ubiegłego roku. Mężczyzna miał użyć homofobicznych słów i grozić grupie przemocą.

Kiedy 25-letni transpłciowy mężczyzna Malte C. poprosił napastnika o pozostawienie ich w spokoju, ten zaczął uderzać go kilkakrotnie pięściami w klatkę piersiową i twarz, co zakończyło się upadkiem na ziemię.

Ofiara straciła przytomność i zmarła w wyniku odniesionych obrażeń kilka dni później po wprowadzeniu w śpiączkę farmakologiczną z powodu wylewu krwi do mózgu.

Urodził się w Rosji. Co jeszcze wiadomo o skazanym?

Funkcjonariusze policji zidentyfikowali 20-letniego podejrzanego na podstawie filmów i zdjęć dostarczonych przez świadków. Został on aresztowany na głównym dworcu kolejowym w Münster.

W trakcie rozprawy przed sądem okazało się, że urodzony w Rosji oskarżony, uzależniony od narkotyków i alkoholu, jest niezrównoważony psychicznie i był wcześniej skazany za kilka napaści.

Obrona opowiadała się za "odpowiednim wyrokiem dla nieletnich", chociaż nie sprecyzowała, jaki powinien być. Tłumaczyła też, że dla klienta najważniejsze jest przezwyciężenie uzależnienia od narkotyków i alkoholu poprzez terapię. Biegli uznali, że terapia uzależnień i wsparcie psychoterapeutyczne mogą dać duże szanse na zmniejszenie ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa.

Wymierzając karę pięciu lat więzienia, sąd nakazał umieszczenie oskarżonego w zakładzie rehabilitacyjnym dla uzależnionych przestępców.

Czytaj też:

"W kraju nie są mile widziani". Niemiecki dziennik: Polacy LGBT uciekają do Berlina