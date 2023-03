Międzynarodowy Trybunał Karny reaguje na groźby Rosji

W minionym tygodniu Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i rosyjskiej rzecznik praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, która ma nadzorować przymusowe deportacje ukraińskich dzieci do Rosji.

Decyzja oznacza, że Putin i Lwowa-Biełowa mogą być aresztowani w krajach, które ratyfikowały Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17 lipca 1998 roku.

Miedwiediew grozi sędziom

Ruch MTK bardzo nie spodobał się Dmitrijowi Miedwiediewowi. "Upadła Liga Narodów, ZSRR rozważał wyjście z ONZ, konwencje i inne akty międzynarodowe dziś prawie nie są przyjmowane, panuje całkowita stronniczość i dyktat grupy państw anglosaskich" –napisał w serwisie Telegram.

"Postanowili osądzić prezydenta innego mocarstwa atomowego, które nie jest członkiem MTK, na tych samych przesłankach co USA i inne kraje. Jest to przecież zawalenie się podstaw i zasad prawa. W tym postulatu nieuchronności odpowiedzialności. Teraz nikt nie będzie chodził do żadnych organów międzynarodowych, wszyscy będą uzgadniać między sobą. Wszystkie głupie decyzje ONZ i innych struktur będą pękać w szwach. Nadchodzi ponury zachód słońca całego systemu stosunków międzynarodowych. Zaufanie się wyczerpało" – stwierdził były prezydent i były premier Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Międzynarodowy Trybunał Karny reaguje

Międzynarodowy Trybunał Karny nazwał groźby Dmitrija Miedwiediewa oraz sprawę wszczętą przez Komitet Śledczy Rosji przeciwko prokuratorowi i sędziom MTK "próbą utrudnienia ścigania za czyny zabronione przez prawo międzynarodowe" – podała Ukraińska Prawda, cytowana w czwartek przez portal Wyborcza.pl.

"Międzynarodowy Trybunał Karny jest ucieleśnieniem naszego zbiorowego zaangażowania w walkę z bezkarnością za najpoważniejsze zbrodnie międzynarodowe. W ostateczności Trybunał uzupełnia jurysdykcje krajowe. Wzywamy wszystkie państwa do poszanowania jego niezawisłości sądowniczej i prokuratorskiej" – możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Zgromadzenie Państw – Stron Statutu Rzymskiego.

Czytaj też:

Miedwiediew: Zagrożenie nuklearną apokalipsą wzrosłoCzytaj też:

Ostatnia rozmowa Xi i Putina. Wszystko się nagrało