Stan USA odpiera woke. "Nie będziemy pisać od nowa biologii"

Wszystko za sprawą miejscowej legislatury oraz gubernator, którą od początku roku jest była sekretarz prasowa Donalda Trumpa Sarah Huckabee-Sanders.

Arkansas nie zamierza pisać od nowa biologii

Gubernator Arkansas zatwierdziła mianowicie prawo, które zabrania chłopcom wchodzenia do żeńskich toalet. – Arkansas nie zamierza pisać od nowa reguł biologii tylko po to, by zadowolić garstkę skrajnie lewicowych aktywistów – podkreśliła rzecznik gubernator Arkansas Alexa Henning.

– Gubernator powiedziała, że będzie podpisywać ustawy, które koncentrują się na ochronie i edukacji naszych dzieci, a nie na ich indoktrynacji, i uważa, że nasze szkoły nie są miejscem dla agendy woke radykalnej lewicy – dodała.

Nowa ustawa tworzy podstawę prawną do sankcjonowania grzywną członków kard szkolnych, jeżeli dopuszczają się tolerowania ekscesów wtargnięcia chłopców do żeńskich toalet.

Ustawodawcy stanu Arkansas pracują jednocześnie nad podobną ustawą, z tym że dotyczącą osób dorosłych, które również mają być karane, gdyby usiłowały korzystać z toalet czy przebieralni niezgodnie ze swoją płcią. W projektowanych przepisach ma się znaleźć dodatkowa sankcja dotycząca kar kryminalnych za nieobyczajne zachowanie, czyli obnażanie się, przy dzieciach w takich okolicznościach.

Gubernator odpiera woke

To nie pierwsza w Arkansas ustawa mająca na celu przeciwdziałanie agendzie woke.

Huckabee-Sanders podpisała także ustawę, w myśl której pod stanowym Kapitolem ma powstać pomnik na cześć dzieci nienarodzonych. Z kolei na początku marca podpisała przepisy umożliwiające składanie pozwów przez młodzież, która w dzieciństwie została okaleczona i wykorzystana do eksperymentów paramedycznych.

