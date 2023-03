Duńskie władze znalazły tajemniczy obiekt w pobliżu Nord Stream

W zeszłym tygodniu duńskie władze poinformowały, że odkryły cylindryczny obiekt o średnicy około 10 cm w pobliżu ostatniej nienaruszonej rury gazociągu Nord Stream 2. Ten obiekt jest obecnie uwięziony w piasku na dnie morskim i wystaje z niego na około 40 cm.

"Aby wyjaśnić charakter tego obiektu, wydobędziemy go przy wsparciu Ministerstwa Obrony. Duńska Agencja Energii zaprosiła właściciela gazociągu Nord Stream 2 do udziału w całej operacji” – potwierdziła Duńska Agencja Energii, dodając, że „obiekt ten nie stanowi poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa rurociągu”.

Duńskie władze powiedziały też, że czekają na odpowiedź Nord Stream AG2.

W internecie pojawiły się zdjęcia tajemniczego obiektu.

twitter

Kto zniszczył Nord Stream?

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w zeszłym tygodniu, że statek poszukiwawczy państwowego koncernu energetycznego Gazprom odkrył obiekt przypominający antenę około 30 km od miejsca wybuchu gazociągu Nord Stream. Nie jest jasne, czy jest to obiekt, do którego odnosi się Dania.

26 września 2022 r. Szwecja i Dania odnotowały wyciek z dwóch nitek gazociągu Nord Stream po serii dużych eksplozji odpowiadających kilkuset kilogramom materiałów wybuchowych.

Gazprom poinformował, że zarówno Linia A i B gazociągu Nord Stream 1, jak i Linia A Nord Stream 2 zostały uszkodzone w bezprecedensowym stopniu i obecnie nie są jest w stanie oszacować, kiedy gazociąg mógłby zostać naprawiony.

Wiele krajów zachodnich, w tym Dania, Szwecja i Niemcy, powołało zespoły śledcze do zbadania przyczyn wybuchu na gazociągu Nord Stream. Jednak pod koniec lutego Rosja wyraziła nieufność wobec tych grup i zwróciła się do ONZ z prośbą o powołanie międzynarodowego zespołu śledczego do zbadania sprawy.

Czytaj też:

Komu zawdzięczamy uratowanie Europy przed Nord Stream?Czytaj też:

Kpiny w Bundestagu. AfD chciała komisji ds. wybuchów na Nord Stream