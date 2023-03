Co się dzieje w Bachmucie? Ukraińcy odrzucają doniesienia brytyjskiego wywiadu

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, powołując się na dane wywiadu, poinformowało, że ofensywa wojsk rosyjskich na Bachmut praktycznie ustała. Brytyjczycy uważają, że teraz Rosjanie prawdopodobnie skoncentrują swoje wysiłki na Awdijiwce (miasto na południe od Bachmutu) oraz na linii Swatowe-Kreminna, gdzie będą dążyć do stabilizacji linii frontu.

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty, komentując raport brytyjskich służb, przekazał, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o całkowitym zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy w rejonie Bachmutu i że miasto pozostaje "epicentrum działań wojennych" oraz "głównym kierunkiem ataku wroga".

– Tylko dziś na terenie samego Bachmutu doszło do 40 ostrzałów, zlikwidowano 182 rosyjskich okupantów, a kolejnych 218 zostało rannych – poinformował Czerewaty w sobotę. I dodał, że tego samego dnia doszło w mieście do 18 potyczek. – Do niedawna było ich od 30 do 50, ale to wymaga dokładniejszej analizy. Myślę, że nadchodzący tydzień to pokaże – podkreślił.

Bitwa o Bachmut. W tle konflikt Prigożyna z Szojgu

Brytyjski wywiad uważa, że sytuacja rosyjskich wojsk w rejonie Bachmutu pogorszyła się m.in. z powodu napięć w stosunkach między rosyjskim Ministerstwem Obrony kierowanym przez Siergieja Szojgu, a Grupą Wagnera Jewgienija Prigożyna, która próbuje zdobyć Bachmut od lata zeszłego roku.

Prigożyn wielokrotnie krytykował MON Rosji za sposób prowadzenia wojny, m.in. za brak wystarczającej ilości amunicji dla swoich najemników. 20 marca Prigożyn napisał list do Szojgu, w którym ostrzegł go przed zbliżającą się kontrofensywą Ukrainy, mającą na celu odcięcie wagnerowców od głównego korpusu wojsk rosyjskich.

"Proszę o podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby nie dopuścić do odcięcia prywatnej firmy wojskowej Wagner od głównych sił armii rosyjskiej, co doprowadzi do negatywnych konsekwencji dla specjalnej operacji wojskowej" – napisał szef najemników, używając terminu, którym władze w Moskwie określają wojnę z Ukrainą.

Reuters zwraca uwagę, że Prigożyn po raz pierwszy opublikował taką korespondencję z ministrem obrony, którego wcześniej wielokrotnie krytykował za sposób prowadzenia wojny. Według agencji ten niespodziewany ruch ma dwa możliwe cele: zmylenie ukraińskich dowódców albo zrzucenie winy na Szojgu, a nie na wagnerowców, jeśli spodziewane kontruderzenie Ukrainy okaże się skuteczne.

