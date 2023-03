Zełenski chce rozmawiać z Xi Jinpingiem. "Nie otrzymałem oferty"

Zełenski powiedział w wywiadzie dla japońskich mediów, że drogą dyplomatyczną wysłał do Pekinu propozycję rozmów z Xi. Jednocześnie stwierdził, że nie dostał odpowiedzi w postaci podjęcia współpracy ani odbycia spotkania. – Nie otrzymałem oferty – dodał.

Zełenski przekazał też, że zwrócił się do Chin z prośbą o poparcie w sprawie uregulowania konfliktu z Rosją na bazie planu zaproponowanego przez Ukrainę w listopadzie 2022 r. Jednym z jego punktów jest powrót do Ukrainy terytoriów w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową z 1991 r.

Jednocześnie stwierdził, że jest sceptycznie nastawiony do chińskiego 12-punktowego planu pokojowego, w którym Chiny wzywają do rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą oraz do zawieszenia broni. Według Zełenskiego na pierwszym miejscu w tym planie powinna znaleźć się zasada "poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej".

Według "Financial Times", który powołuje się na europejskiego urzędnika, UE próbuje przekonać Xi Jinpinga do negocjacji z Zełenskim. Rozmówca publikacji powiedział, że zainteresowanie Chin pokojowym rozwiązaniem sytuacji na Ukrainie jest pozytywnym sygnałem.

Chiński plan pokojowy dla Ukrainy

Władimir Putin podczas spotkania z Xi Jinpingiem w Moskwie, pierwszego od początku wojny na Ukrainie, powiedział, że Rosja jest "otwarta" na proces negocjacyjny i "szanuje" chiński plan pokojowy, który główny dyplomata Komunistycznej Partii Chin Wang Yi, zaprezentował pod koniec lutego po wizytach w Europie i Moskwie.

Ujawniony w pierwszą rocznicę wojny 12-punktowy dokument wzywający do kompleksowego zawieszenia broni na Ukrainie w dużej mierze spotkał się ze sceptycyzmem na Zachodzie. Eksperci zwracają uwagę, że w chińskim "planie pokojowym" nie ma m.in. potępienia dla rosyjskiej agresji.

W Kijowie i Waszyngtonie proponowany przez Chiny plan pokojowy jest traktowany z podejrzliwością, ponieważ nie mówi nic o wycofaniu się Rosji z okupowanych terenów. Biały Dom uważa, że propozycja Pekinu jest korzystna dla Moskwy, ponieważ da jej czas na zdobycie przyczółka na terytoriach okupowanych.

Jednocześnie Waszyngton obawia się, że działania Chińczyków mogą zapędzić Amerykanów w kozi róg, jeśli plan pokojowy Pekinu zostanie definitywnie odrzucony.

