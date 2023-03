Bunt w rządzie Izraela. Minister obrony "złożył dramatyczną deklarację"

Jak informuje "The Jerusalem Post", minister obrony Joaw Galant złożył w sobotę wieczorem dramatyczną deklarację wzywającą premiera Benjamina Netanjahu do wstrzymania planowanej reformy sądownictwa i zaangażowania się w negocjacje, w celu osiągnięcia kompromisu.

Izrael chce przeprowadzić zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które zakładają m.in. zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów Sądu Najwyższego, a także możliwość uchylania orzeczeń tego sądu większością 61 głosów w 120-osobowym Knesecie. Plany te doprowadziły do największej od lat fali protestów, a kraj znalazł się na krawędzi wojny domowej.

Galant: Nie pozwolę na to

– Wyłom w kraju przeniknął głęboko do sił zbrojnych i do osób stojących wysoko w strukturach sił obronnych - to wyraźne i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela. Nie pozwolę na to – oświadczył Galant.

– Ryzykowałem i będę ryzykował życie dla Izraela, ale niebezpieczeństwa wokół nas są duże – dodał, podkreślając, że Iran jest bliski zdobycia broni nuklearnej "bardziej niż kiedykolwiek", a konflikt z Palestyną "zaognia się".

Minister obrony powiedział, że armia izraelska jest "wspaniała", ale z powodu zawirowań wokół reformy sądownictwa w ostatnich tygodniach "coś w niej pękło". – Słyszę głosy z kręgów wojskowych i martwię się – przyznał, zaznaczając, że to, co dzieje się w społeczeństwie, nie omija armii, a jej siła słabnie.

Słowa Netanjahu nie uspokoiły sytuacji w Izraelu

– Minister obrony Joaw Galant podjął odważne i niezbędne działania dla bezpieczeństwa państwa Izrael – powiedział lider opozycji Jair Lapid. Dodał, że "reforma sądownictwa mocno szkodzi bezpieczeństwu narodowemu, a jego zadaniem (Galanta - red.) i odpowiedzialnością jest powstrzymanie niebezpiecznego pogorszenia sytuacji".

Według "JP" Gallant doszedł do wniosku, że ostatnie przemówienie Netanjahu nie uspokoiło nastrojów w kraju i nie wpłynęło na rosnącą tendencje rezerwistów sił zbrojnych do udziału w antyrządowych protestach.

