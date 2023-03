Macedonia Północna gotowa przekazać Ukrainie śmigłowce

Macedonia Północna przeprowadziła analizę i zdecydowała, że jest gotowa przekazać Ukrainie 12 śmigłowców Mi-24. Podjęcie takiej decyzji nie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Macedonii Północnej. Poinformowała o tym minister obrony kraju Słowianka Pietrowska i dodała, że zamiast tych śmigłowców kraj kupi osiem nowych.

– Cały sprzęt, który został przekazany do tej pory, poza tym, że jest na prośbę Ukraińców, jest im potrzebny i jest to sprzęt, którym umiejętnie posługuje się ukraińska armia. Jest to sprzęt, który według naszych planów nie będzie nieodzowną częścią naszego uzbrojenia i jest całkiem pewne, że po krótkim czasie będziemy musieli go zniszczyć – powiedziała Petrovska.

Śmigłowce dla Ukrainy

Z 12 szturmowych Mi-24 i 4 wielozadaniowych śmigłowców Mi-8/17, które posiada Macedonia Północna, jej siły zbrojne używają tylko dwóch każdego typu.

Cztery Mi-24 zostały zmodernizowane w ciągu ostatnich 10 lat we współpracy z izraelską firmą Elbit Systems. Zostały one przystosowane do interakcji z siłami NATO i wyposażone w awionikę umożliwiającą korzystanie z gogli noktowizyjnych (NVG) oraz systemu noktowizyjnego Aviators (ANVIS/HUD). Dodano także nowoczesną nawigację, oświetlenie na podczerwień i inne modyfikacje.

W magazynach Sił Zbrojnych Macedonii Północnej wciąż znajduje się sześć niezmodernizowanych śmigłowców Mi-24, ale są tam od kilku lat i nie są zdatne do lotu. Można je jednak wykorzystać jako części zamienne do innych pojazdów. Łącznie cztery (dwa Mi-24 i Mi-8) zmodernizowane śmigłowce są gotowe do natychmiastowej eksploatacji, cztery śmigłowce (Mi-24) wymagają remontu oraz osiem śmigłowców (sześć Mi-24 i dwa Mi-8/17), które nie latały przez co najmniej 15 lat i nadają się na części zamienne.

