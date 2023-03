Włoska straż zatrzymała statek Banksy'ego z migrantami. Sternik nie wykonał poleceń

Włoska straż przybrzeżna zatrzymała na Lampedusie statek ratujący imigrantów, ufundowany przez Banksy'ego. Pogranicznicy kazali sternikowi kierować się do Sycylii i zacumować w Trapani, jednak ten nie wykonał ich poleceń.

Na pomoc innym łodziom

Po przeprowadzeniu wstępnej akcji ratunkowej w libijskim obszarze poszukiwawczo-ratowniczym, kapitan statku MV Louise Michel nakazał udać się z pomocą migrantom na trzech innych łodziach w obszarze poszukiwań i ratownictwa na Malcie.

Pracownicy straży przybrzeżnej poinformowali, że byli już w drodze, aby pomóc tym trzem łodziom. Strażnicy nakazali statkowi Louise Michel zacumować zgodnie z nowym prawem przyjętym we Włoszech w tym roku, dotyczącym postępowania wobec statków ratowniczych dla migrantów.

30-metrowy, różowo-biały Louise Michel, nazwany na cześć francuskiej feministycznej anarchistki, ostatecznie zacumował na Lampedusie późnym wieczorem w sobotę. Na pokładzie było prawie 180 migrantów.

Włoscy strażnicy nie zgodzili się, by statek Louise Michel popłynął po innych migrantów, bo obawiali się, że zbyt duża liczba pasażerów spowoduje przeciążenie łodzi, a to naraziłoby ratowanych na niebezpieczeństwo. Lokalne władze na Lampedusie poinformowały zaś, że ich hotele i inne noclegownie są obecnie przepełnione.

Akcje ratunkowe na Morzu Śródziemnym

Pracownicy straży przybrzeżnej poinformowali, że w ciągu ostatnich 48 godzin koordynowali akcje ratunkowe dla 58 łodzi, pomagając w sumie ponad 3300 osobom. Na Twitterze związanej ze statkiem ratunkowym organizacji pozarządowej Louise Michel czytamy, że kierownictwu organizacji powiedziano, iż statek organizacji został zajęty z powodu naruszenia nowego włoskiego ustawodawstwa. Szefowie organizacji dodali, że są gotowi walczyć z tą decyzją.

"W tej chwili wiemy o dziesiątkach łodzi w niebezpieczeństwie tuż przed wyspą, a mimo to uniemożliwia się nam udzielenie pomocy. To jest niedopuszczalne!" – czytamy w poście na Twitterze.

twitter

W ostatnim z serii niedawnych śmiertelnych incydentów zginęło co najmniej 29 migrantów. Do tragedii doszło u wybrzeży Tunezji – zatonęły dwie łodzie. Migranci próbowali przepłynąć Morze Śródziemne i dostać się do Włoch – poinformowała w niedzielę tunezyjska straż przybrzeżna.

