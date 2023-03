Strzelanina w szkole w Nashville. "Ile jeszcze dzieci musi zostać zamordowanych?"

Wśród ofiar znalazła się dyrektorka placówki. Napastniczkę zastrzelili policjanci wezwani na miejsce. Okazało się, że to była uczennica chrześcijańskiej szkoły, w której dokonała masakry. To kolejna w ostatnich latach strzelanina w szkole w Stanach Zjednoczonych.

Jak doszło do strzelaniny w Nashville

Mieszkająca w Nashville 28-letnia Audrey Hale była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Policjanci przeszukali dom napastniczki. Jak twierdzą, ta przygotowała się do zamachu. W jej rzeczach funkcjonariusze znaleźli m.in. plan szkoły z zaznaczonymi wyjściami, a także napisany przez nią manifest, którego treści nie ujawniono.

Napastniczka weszła do szkoły bocznym wejściem, około 10:13. Weszła na drugie piętro, gdzie strzeliła do trojga dziewięcioletnich uczniów. Zraniła także trzy dorosłe osoby. Wszystkie ofiary zmarły w szpitalu.

Po przybyciu do szkoły policjanci udali się w miejsce, gdzie było słychać strzały. 28-latka zmarła w wyniku wymiany ognia z policją około 10:27.

Reakcja Białego Domu

Rzecznik Białego Domu Karine Jean-Pierre przekazała mediom, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zażądał by Kongres odniósł się do szkolnej strzelaniny. Dodała, że Biden podejmuje więcej działań w kwestii dostępu do broni zmierzających ku poprawie bezpieczeństwa niż którykolwiek z wcześniejszych prezydentów USA.

Przykładem jest chociażby dekret wykonawczy, który Biden podpisał w zeszłym miesiącu. Odnosi się od do ponadpartyjnej Ustawy o Bezpiecznych Społecznościach, którą prezydent podpisał po tragediach w Uvalde i Buffalo.

– Ile jeszcze dzieci musi zostać zamordowanych, zanim Republikanie w Kongresie wzmogą wysiłki i przegłosują zakaz broni szturmowej? – zapytała Jean-Pierre w swoim wystąpieniu.– Aby zlikwidować luki w naszym systemie sprawdzania przeszłości sprawców lub zażądać bezpiecznego przechowywania broni? – dodała.

Do tragedii odniosła się na Twitterze wiceprezydent USA Kamala Harris. "Nie jesteśmy bezsilni. Kongres musi przegłosować zakaz dostępu do broni szturmowej. Prezydent go podpisze" – napisała.

